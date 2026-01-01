L'API di posta elettronica con una vera casella di posta alle spalle.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Una casella di posta in arrivo.
Server MCP
SDK di Node.js
PHP SDK
Python SDK
Interfaccia a riga di comando
REST API e webhooks
Librerie e CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Dai al tuo agente una vera casella di posta
Un'identità
Conversazioni reali
Memoria incorporata
Prezzi semplici per casella di posta
Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto
Annulla in qualsiasi momento
Assistenza in italiano 24/7
Vantaggi:
Vantaggi:
Vantaggi:
Vantaggi:
Vantaggi:
Vantaggi:
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Costruito per i flussi di lavoro degli sviluppatori
JSON
Reagisci in tempo reale
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Ricerca e triage da codice
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Scriptalo dal tuo terminale
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Controllo completo dei flussi di lavoro di posta
Chiavi API
Endpoint Webhook
Registri e-mail
Domande frequenti sull'API Hostinger Mail
Cos'è Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API è la superficie di posta elettronica programmabile per app, siti Web e servizi di backend. Invia email e leggi, cerca, organizza, rispondi e automatizza una vera casella di posta tramite SDK, CLI, API REST e webhook.
Cosa può fare il server Hostinger Mail MCP?
Il server MCP Hostinger Mail live offre agli agenti AI compatibili strumenti di mailbox che possono chiamare direttamente. Gli agenti possono utilizzare tali strumenti per leggere conversazioni, cercare messaggi, abbozzare risposte, triage della posta in arrivo ed eseguire flussi di lavoro di posta in arrivo.
Si tratta di un'API di posta elettronica transazionale ad alto volume?
Hostinger Mail API combina l'invio di e-mail di applicazioni e il controllo reale della posta in arrivo in un'unica superficie programmabile.È costruita per l'invio di e-mail di prodotti e flussi di lavoro piuttosto che per la consegna in blocco di volumi elevati.
Quali lingue e interfacce sono supportate?
Gli SDK di prima parte sono disponibili per Node.js, PHP e Python. Puoi anche usare l'interfaccia a riga di comando o chiamare l'API REST direttamente da qualsiasi linguaggio che supporti HTTP.
Posso iscrivermi agli eventi della casella di posta?
Sì. I webhook consentono all'applicazione di reagire all'attività della cassetta postale e avviare flussi di lavoro senza controllare ripetutamente eventuali modifiche.
Come ottengo una chiave API?
Accedi a hPanel, apri l'area API e crea una chiave per la tua integrazione. Mantieni la chiave sicura e non eseguirne il commit nel codice sorgente.
Dove posso trovare la documentazione?
Visita la documentazione dell'API di Hostinger Mail per istruzioni di configurazione, riferimenti API e dettagli sull'integrazione.
Posso usarlo nella mia app o sito web?
Sì. Utilizza l'API REST, gli SDK o la CLI per inviare e-mail e controllare una posta in arrivo reale da qualsiasi app, sito Web o backend. Gli agenti tramite MCP sono supportati ma opzionali.