Live API · SDK · Server MCP

L'API di posta elettronica con una vera casella di posta alle spalle.

Inviare, leggere, cercare e rispondere: una API, una chiave
Collega il tuo stack o il tuo agente AI
Inizia a inviare in meno di un minuto
da0,39/mese
Ottieni la tua chiave APILeggi la documentazione
30-giorni rimborso garantito
Hostinger Mail API
Collegato
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Accettato, messaggio in coda

Una casella di posta in arrivo.

Lavora direttamente con l'API REST, rilascia un SDK di prima parte, esegui lo script dalla CLI, oppure connetti un agente AI attraverso il server MCP live.

Server MCP

Offri ai tuoi agenti AI strumenti per leggere, inviare, cercare e gestire una cassetta postale reale.

SDK di Node.js

Aggiungi flussi di lavoro per l'invio di email e la posta in arrivo alle app JavaScript e TypeScript con un'esperienza di sviluppo nativa.

PHP SDK

Collega siti web e servizi backend alle azioni delle cassette postali senza creare un client API da zero.

Python SDK

Costruire automazioni, flussi di lavoro di dati e strumenti agente intorno a un account di posta elettronica reale.

Interfaccia a riga di comando

Ispezionare e gestire i flussi di lavoro delle cassette postali dal terminale, dagli script e dai processi CI.

REST API e webhooks

Chiama direttamente la superficie programmabile, reagisci agli eventi della casella di posta e invia email di prodotto quando la tua app ne ha bisogno.

Librerie e CLI

Installa un client di prima parte ed effettua la tua prima chiamata in pochi minuti.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Client completamente tipizzato per l'API di Mail.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Client PHP agnostico dal framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Client Python per la Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Gestisci la posta direttamente dal tuo terminale.

Dai al tuo agente una vera casella di posta

Un endpoint di invio non è sufficiente: l'app o l'agente riceve una cassetta postale funzionante, con indirizzo, thread e cronologia, che può utilizzare tramite MCP, SDK o REST.

Un'identità

Un indirizzo e-mail reale e verificabile che il tuo agente può utilizzare per iscriversi ai servizi, ricevere conferme e agire per tuo conto.

Conversazioni reali

Risposte in thread, allegati e thread multi-party, con un umano nel loop ogni volta che ne vuoi uno.

Memoria incorporata

Ogni messaggio è un record persistente e ricercabile che il tuo agente può esaminare per comprendere il contesto e il follow-up.

Prezzi semplici per casella di posta

Ogni piano include API complete, SDK, CLI, MCP e accesso al webhook.L'invio è costruito per prodotti e email transazionali a volume modesto.

Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

Annulla in qualsiasi momento

Assistenza in italiano 24/7

Piano di 48 mesi
87% di sconto
Starter
Ideale per: progetti collaterali e prototipi
2,99
0,39/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 1,59 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
1 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
5 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
5 regole di inoltri
5 alias email

Vantaggi:

Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP
Popolare
75% di sconto
Standard
Ideale per: app e integrazioni in crescita
3,99
0,99/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 2,79 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
3 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
20 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
20 regole di inoltri
10 alias email

Vantaggi:

Cerca, rispondi, riassumi e scrivi – tutto con gli strumenti AI – illimitato
Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP
67% di sconto
Premium
Ideale per: carichi di lavoro di produzione
5,99
1,99/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 3,99 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
3 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
50 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
50 regole di inoltri
30 alias email

Vantaggi:

Dominio gratuito per 1 anno
Cerca, rispondi, riassumi e scrivi – tutto con gli strumenti AI – illimitato
Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP
87% di sconto
Starter
Ideale per: progetti collaterali e prototipi
2,99
0,39/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 1,59 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
1 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
5 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
5 regole di inoltri
5 alias email

Vantaggi:

Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP
Popolare
75% di sconto
Standard
Ideale per: app e integrazioni in crescita
3,99
0,99/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 2,79 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
3 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
20 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
20 regole di inoltri
10 alias email

Vantaggi:

Cerca, rispondi, riassumi e scrivi – tutto con gli strumenti AI – illimitato
Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP
67% di sconto
Premium
Ideale per: carichi di lavoro di produzione
5,99
1,99/mese
Ottieni la tua chiave API
Prezzo per casella di posta. Per un periodo di 48 mesi. Si rinnova a 3,99 €/mese per un periodo di 48 mesi.
Accesso API, SDK, CLI e MCP
Webhook Eventi & mailbox
3 000 email/giorno per casella di posta
1 casella di posta inclusa
50 GB di spazio di archiviazione per casella di posta
50 regole di inoltri
30 alias email

Vantaggi:

Dominio gratuito per 1 anno
Cerca, rispondi, riassumi e scrivi – tutto con gli strumenti AI – illimitato
Agentic Mail: indirizzo agente dedicato + strumenti MCP

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Protezione da spam, virus e phishing
Accedi all'email su qualsiasi app o dispositivo
Tieni traccia di tutte le attività della casella di posta con i registri di controllo
Mantieni i dati al sicuro con la crittografia end-to-end
Migra facilmente le tue email
Inoltra le email a qualsiasi altro indirizzo email
Protezione da spam, virus e phishing
Accedi all'email su qualsiasi app o dispositivo
Tieni traccia di tutte le attività della casella di posta con i registri di controllo
Mantieni i dati al sicuro con la crittografia end-to-end
Migra facilmente le tue email
Inoltra le email a qualsiasi altro indirizzo email

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Costruito per i flussi di lavoro degli sviluppatori

Utilizza l'interfaccia adatta al tuo stack, quindi spostati tra SDK, CLI, REST e webhook senza modificare la cassetta postale sottostante.

JSON

Reagisci in tempo reale

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Iscriviti agli eventi delle caselle di posta con i webhook e attiva la tua logica nel momento in cui arriva la posta, senza cicli di sondaggio per fare da babysitter.

Node.js

Ricerca e triage da codice

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Interrogare la cassetta postale nel modo in cui il flusso di lavoro pensa: per mittente, argomento o stato. Quindi agire sui risultati nella stessa catena di chiamate.

Shell

Scriptalo dal tuo terminale

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
La CLI parla la stessa API, quindi tutto ciò che la tua app può fare lo puoi fare anche dalla shell, dagli script e dai lavori CI.

Controllo completo dei flussi di lavoro di posta

Gestisci le credenziali, segui l'attività di consegna nei registri e-mail e cabla le integrazioni senza uscire dal tuo pannello di controllo.

Chiavi API

Creare chiavi per nuovi progetti e revocarle quando si ruotano le credenziali.

Endpoint Webhook

Gestisci gli endpoint che ricevono gli eventi della cassetta postale.

Registri e-mail

Ispeziona l'attività di consegna quando devi tracciare un messaggio.
Hostinger Agentic Mail illustrazione per flussi di lavoro automatizzati di posta elettronica

Hostinger Mail per sviluppatori

Metti una vera casella di posta dietro il tuo codice

Crea una chiave API, collega la tua app o agente, invia la tua prima email e inizia a costruire.

Ottieni la tua chiave API
Leggi la documentazione

Domande frequenti sull'API Hostinger Mail

Risposte sull'API Mail, server MCP, SDK, CLI, API REST e webhook.

Hostinger Mail API è la superficie di posta elettronica programmabile per app, siti Web e servizi di backend. Invia email e leggi, cerca, organizza, rispondi e automatizza una vera casella di posta tramite SDK, CLI, API REST e webhook.

Il server MCP Hostinger Mail live offre agli agenti AI compatibili strumenti di mailbox che possono chiamare direttamente. Gli agenti possono utilizzare tali strumenti per leggere conversazioni, cercare messaggi, abbozzare risposte, triage della posta in arrivo ed eseguire flussi di lavoro di posta in arrivo.

Hostinger Mail API combina l'invio di e-mail di applicazioni e il controllo reale della posta in arrivo in un'unica superficie programmabile.È costruita per l'invio di e-mail di prodotti e flussi di lavoro piuttosto che per la consegna in blocco di volumi elevati.

Gli SDK di prima parte sono disponibili per Node.js, PHP e Python. Puoi anche usare l'interfaccia a riga di comando o chiamare l'API REST direttamente da qualsiasi linguaggio che supporti HTTP.

Sì. I webhook consentono all'applicazione di reagire all'attività della cassetta postale e avviare flussi di lavoro senza controllare ripetutamente eventuali modifiche.

Accedi a hPanel, apri l'area API e crea una chiave per la tua integrazione. Mantieni la chiave sicura e non eseguirne il commit nel codice sorgente.

Visita la documentazione dell'API di Hostinger Mail per istruzioni di configurazione, riferimenti API e dettagli sull'integrazione.

Sì. Utilizza l'API REST, gli SDK o la CLI per inviare e-mail e controllare una posta in arrivo reale da qualsiasi app, sito Web o backend. Gli agenti tramite MCP sono supportati ma opzionali.

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