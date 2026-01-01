Lancio anticipato

Fai crescere la tua attività con agenti AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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I nostri agenti AI

Gli strumenti AI presentano una finestra di chat vuota. Sta a te capire cosa chiedere, come farlo e quali siano i passi successivi.

I nostri agenti sono dotati di competenze integrate. Ognuno è uno specialista che sa cosa fare e come aiutare. Un team di 8 agenti AI che ti aiuta a far crescere la tua attività dal primo giorno.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

HubSpot

Google Tasks

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Notion

Notion

Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

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Figma

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Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Solo tre passaggi, nient'altro

01

Scegli la tua missione

Hai bisogno di una SEO migliore? Di un piano di contenuti? Di pagine legali? Scegli l'agente più adatto.
02

Chatta con il tuo agente

Racconta loro della tua attività. Ti faranno le domande giuste e poi si metteranno al lavoro.
03

Ottieni risultati reali

Strategie, post di blog, audit, campagne email. Pronti da copiare, incollare e utilizzare.
Inizia

Costruito per gli imprenditori, non per gli ingegneri

Realizzato per il tuo sito Hostinger

I tuoi agenti sono progettati per integrarsi perfettamente con gli strumenti che già utilizzi: il tuo sito web, il tuo dominio, la tua attività.

Non sono necessarie competenze tecniche

Se puoi conversare, puoi usare gli agenti. Non c'è bisogno di memorizzare i prompt, né di configurarli.

Specialisti, non generalisti

Ogni agente è specializzato in un unico compito. Riceverai assistenza di livello esperto, non un assistente generico che cerca di fare tutto.

I tuoi dati restano tuoi

Le conversazioni sono private. Non elaboriamo i tuoi dati né li condividiamo con terze parti.

Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

Hostinger è il luogo in cui trovi tutto quello che desideri, poiché fornisce ogni strumento che può contribuire al successo della tua attività.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Uso Hostinger da un po' di tempo e la mia esperienza è stata davvero buona. Il processo di configurazione è stato facilissimo, anche per chi non è molto esperto di tecnologia.

Dm Rawat

Dm Rawat

Conveniente, affidabile e ben gestito, con un ottimo team di assistenza pronto ad aiutarti in tempo reale in qualsiasi momento. Lo consiglio vivamente.

Amir Benslama

Amir Benslama

Il tuo team di agenti AI è pronto. E tu?

Iniziamo
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Domande frequenti

Che cos'è Hostinger Agents?

Hostinger Agents è un'app basata sull'AI che ti offre un team di agenti specializzati, ognuno creato per un'area aziendale specifica come strategia, scrittura, SEO, marketing, legale, comunicazione con i clienti e vendite. Invece di un chatbot generico, avrai a disposizione esperti specializzati con cui potrai parlare in qualsiasi momento, in un linguaggio semplice. Non sono richieste competenze tecniche.

A chi è rivolto Hostinger Agents?

È pensato per solopreneur, chi ha un'attività secondaria e i proprietari di piccole imprese che gestiscono tutto in autonomia. Se hai mai desiderato avere uno stratega, un copywriter, un marketer o un consulente legale a disposizione, è esattamente ciò che Hostinger Agents ti offre.

In che modo è diverso da ChatGPT?

A differenza dei chatbot AI generici, ogni agente Hostinger è pre-addestrato con una profonda esperienza in uno specifico settore di attività. Non è necessario creare il prompt perfetto: basta scegliere un agente e una competenza, e da lì ti guiderà verso un risultato utile.

Cosa sono le skill e come funzionano?

Le skill sono template di attività predefiniti all'interno di ogni agente. Invece di dover capire cosa chiedere, selezioni una skill e l'agente ti guida verso un risultato specifico — come scrivere un post del blog, effettuare una ricerca di parole chiave o generare una politica sulla privacy. Le skill sono più veloci, più strutturate e producono risultati migliori rispetto all'inizio di una conversazione da zero.

Devo ricominciare ogni volta che apro l'app?

No. Ogni agente mantiene una conversazione unica e continua con te: nessuna sessione che scade, nessuna cronologia da gestire. Chiudi l'app e torni più tardi, e l'agente riprende esattamente da dove avevi interrotto. Non c'è bisogno di rispiegare il tuo contesto aziendale ogni volta.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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