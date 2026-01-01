Distribuisci Hermes Agent con installazione in un click.
Agente AI auto-migliorante con ciclo di apprendimento integrato, messaggistica multi-piattaforma e oltre 200 modelli LLM supportati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Hermes Agent
Hermes Agent Ã¨ un agente AI auto-migliorante sviluppato da Nous Research che crea competenze dall'esperienza e le affina durante l'uso. A differenza degli assistenti AI statici, costruisce una memoria persistente che diventa piÃ¹ preziosa nel tempo. Si connette contemporaneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ed email in modalitÃ gateway, con supporto per OpenRouter, OpenAI, Anthropic ed endpoint LLM personalizzati.
L'auto-hosting di Hermes Agent sul tuo VPS mantiene tutte le chiavi API, la cronologia delle conversazioni e il contesto aziendale sulla tua infrastruttura, con risorse dedicate per la navigazione web, l'esecuzione del codice e i flussi di lavoro multi-agente che funzionano senza limitazioni esterne.
FunzionalitÃ principali di Hermes Agent
Ciclo di apprendimento auto-migliorante
Gestisci la configurazione, le chiavi API, le sessioni e le competenze da una dashboard web completa insieme al terminale nel browser.
Ciclo di apprendimento auto-migliorante
L'agente crea e perfeziona le competenze da ogni interazione, con una funzionalitÃ Skills Hub per condividere capacitÃ riutilizzabili tra le implementazioni.
Messaggistica Multi-Piattaforma
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Oltre 200 modelli LLM
Instrada le richieste tramite OpenRouter o connettiti direttamente ad Anthropic, OpenAI e a endpoint personalizzati per la massima flessibilitÃ .
Pianificatore di attivitÃ integrato
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
PerchÃ© eseguire Hermes Agent su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .