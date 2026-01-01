Distribuisci 9router con un click.
Proxy di routing API AI che riduce i costi dei token e distribuisce le richieste su oltre 40 provider LLM automaticamente.
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Cosa puoi costruire con 9router
9router è un proxy API AI self-hosted che si interpone tra i tuoi strumenti di codifica AI e qualsiasi fornitore LLM. Espone un endpoint compatibile con OpenAI in modo che strumenti come Claude Code, Cursor, Cline e Copilot si connettano senza riconfigurazione. L'RTK Token Saver comprime output di strumenti di grandi dimensioni — diff di git, risultati di grep, alberi di directory — prima che raggiungano il modello, riducendo i token di input del 20–40% per richiesta. Il routing di fallback automatico si attiva a cascata attraverso fornitori a pagamento, a budget e a livello gratuito in ordine di priorità quando le quote vengono raggiunte.
Il self-hosting di 9router sul tuo VPS mantiene tutte le credenziali del fornitore e le regole di routing sotto il tuo controllo. Gestisci gli account tramite una dashboard web, imposti budget di token per modello e distribuisci le richieste su più account con scheduling round-robin — riducendo i costi senza modificare le configurazioni dei tuoi strumenti AI.
Funzionalità principali di 9router
Compressione token RTK
Comprime gli output delle chiamate agli strumenti come i diff di git e gli alberi di directory prima di inviarli al modello, risparmiando il 20-40% dei token di input per richiesta.
Routing multi-provider
Instrada le richieste attraverso oltre 40 fornitori di LLM con fallback automatico dai livelli a pagamento a quelli gratuiti quando le quote di abbonamento sono esaurite.
Pianificazione round-robin
Distribuisce le richieste su più account per provider per massimizzare l'utilizzo della quota prima che i limiti mensili vengano ripristinati.
API compatibile con OpenAI
Endpoint di facile sostituzione a /v1 in modo che qualsiasi strumento che supporta il protocollo OpenAI si connetta senza riconfigurazione.
Caveman mode
Inserisce istruzioni di output concise nei prompt in uscita per ridurre la lunghezza della risposta del modello fino al 65%.
Perché eseguire 9router su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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