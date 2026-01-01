Hostinger e-commerce
Vendi ovunque. Gestisci tutto in un unico posto.
Collega i tuoi prodotti, ordini, inventario e canali di vendita in un'unica dashboard semplice
Garanzia di rimborso di 30 giorni
Storie da aziende come la tua
Inizia a vendere in meno di 3 minuti
Dai un nome alla tua attività
Trasforma le immagini dei prodotti in inserzioni
Collega tutti i modi in cui vendi
Espandi a nuovi modi per vendere
Una piattaforma per ogni tipo di prodotto
Vendi dove i clienti acquistano
Crea il tuo negozio online con Horizons o il costruttore di siti web, oppure condividi un link rapido e inizia a vendere immediatamente.
Gestiscilo da un unico dashboard
Controlla tutto da un'unica dashboard. Gestisci più attività di e-commerce e aggiungi più modi per vendere man mano che cresci.
Paga lo 0% di commissioni di transazione
Accetta oltre 100 metodi di pagamento e tieni ciò che guadagni. Hostinger non trattiene alcuna percentuale dalle tue vendite.
Consegna istantanea
Invia prodotti digitali ai clienti automaticamente dopo l'acquisto.
Vendi dove i tuoi clienti fanno acquisti
Vendi tramite link rapidi
Vendi sul tuo sito web
Vendi sui social media
Canali di vendita personalizzati
Non importa da dove parti, c'è un piano adatto.
Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto
Annulla in qualsiasi momento
Assistenza in italiano 24/7
Vantaggi di Starter:
Tutto quello che è incluso in Starter, più
Tutto quello che è incluso in Growth, più:
Vantaggi di Starter:
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Lavora più velocemente con strumenti ecommerce basati sull'AI
Ottieni aiuto e agisci in pochi secondi
Kodee è il tuo assistente AI 24/7. Chiedigli di aggiornare i prezzi, lanciare una vendita flash, correggere il SEO e aiutare con le attività aziendali quotidiane in pochi secondi, senza bisogno di competenze tecniche.
Una dashboard per far crescere il tuo business
Fatti trovare online
Sappi cosa vende
Riporta gli acquirenti
Haralabos Lukatos
Questa azienda ha ottime funzionalità intuitive nella modalità di modifica del sito web. Inoltre, quando si aggiunge un negozio online, i passaggi sono semplici e senza stress.
Mitul
I server sono incredibilmente veloci: il mio sito e-commerce si carica costantemente in 1,8 secondi. Il loro hPanel è intuitivo e rende la gestione dei siti semplice, anche per i principianti.
Vendi ovunque, con tutto connesso.
FAQ sull'e-commerce di Hostinger
Che cos'è Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce è una piattaforma di gestione aziendale completa e incentrata sull'e-commerce che ti permette di gestire la tua intera attività online da un'unica dashboard.
A differenza delle piattaforme tradizionali che iniziano con un sito web, Hostinger Ecommerce inizia con la tua attività – per prima cosa imposti i tuoi prodotti, i pagamenti e le operazioni, poi scegli dove e come vendere – il tuo sito web, i social media, i marketplace o tramite un semplice link condivisibile. Hostinger Ecommerce non è legato a un'unica vetrina, così la tua attività può crescere ovunque si trovino i tuoi clienti.
A chi è rivolta la soluzione Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce è pensato per i venditori in ogni fase – dalla tua primissima vendita alla gestione di un'attività multicanale.
- Venditori alle prime armi. Vuoi vendere online senza grattacapi tecnici o costosi componenti aggiuntivi? Sarai operativo in pochi minuti, senza alcuna esperienza precedente.
- Venditori social. Se stai attualmente vendendo tramite DM di Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce ti offre una vera e propria configurazione di negozio — semplice, veloce e senza complessità.
- Venditori multicanale. Vendi già in più posti e sei stanco di destreggiarti tra strumenti separati? Hostinger Ecommerce riunisce i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini in un'unica dashboard.
Nessuna competenza tecnica richiesta. Dai un nome alla tua attività, aggiungi il tuo primo prodotto, imposta i pagamenti e scegli come vuoi vendere – che sia il tuo sito web, un negozio esistente o semplicemente un link condivisibile. Gli strumenti sono lì per gestire il lavoro più pesante, così puoi concentrarti sulla crescita della tua attività.
Ho bisogno di un sito web per iniziare a vendere?
No – ed è questo che rende Hostinger Ecommerce diverso. Puoi iniziare a vendere subito generando un link rapido al prodotto – un URL semplice e condivisibile che porta i clienti direttamente al tuo prodotto, senza bisogno di un sito web. Condividilo su WhatsApp, Instagram o qualsiasi altro canale che già utilizzi. Quando sei pronto ad aggiungere un sito web o a collegare canali di vendita aggiuntivi, quell'opzione è sempre disponibile.
Come posso creare un sito ecommerce con Hostinger?
Hai tre modi per costruire il tuo negozio – scegli quello che ti si addice di più, senza bisogno di codice.
- Website builder per l'e-commerce drag and drop. Descrivi semplicemente la tua attività all'AI e ottieni un sito web pronto in pochi secondi – poi personalizzalo per renderlo tuo trascinando e rilasciando gli elementi al loro posto.
- Crea il tuo negozio online con codice Vibe con Horizons. Crea il tuo negozio tramite chat. Descrivi la tua visione, affinala in conversazione – l'AI costruisce tutto per te.
- Template per siti web e-commerce. Preferisci partire avvantaggiato? Scegli da una libreria di template e-commerce già pronti – scegline uno che si adatti al tuo brand e personalizzalo per renderlo veramente tuo.
Posso usare Hostinger Ecommerce se ho già un sito web?
Sì. Pensa a Hostinger Ecommerce come alla cucina che alimenta il tuo ristorante: gestisce i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini dietro le quinte, mentre il tuo sito web è solo una delle sale da pranzo in cui entrano i clienti. Collega il tuo sito web esistente – sia che sia stato creato con Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress o un'altra piattaforma – e tutto funziona dallo stesso posto. Puoi anche aggiungere più canali di vendita accanto al tuo sito esistente senza ricominciare da capo.
Posso gestire più canali di vendita?
Sì. Questo è uno dei maggiori vantaggi di Hostinger Ecommerce. Sia che tu venda sul tuo sito web, TikTok, Instagram o su un marketplace come Etsy o Amazon, ti offre una gestione centralizzata dell'inventario per tutti i tuoi negozi – il che significa che i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini sono tutti gestiti da un'unica dashboard. Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o preoccuparti che le scorte non siano sincronizzate.
Cosa posso vendere con Hostinger Ecommerce?
Praticamente qualsiasi cosa. Prodotti fisici, download digitali (come eBook, musica o template), servizi che richiedono prenotazioni, merchandising su richiesta e offerte basate su abbonamento. Qualunque sia il tuo modello di business, c'è un piano adatto.
Non sei ancora sicuro di cosa vendere? Abbiamo stilato un elenco di idee di prodotti di tendenza per aiutarti a trovare la tua nicchia.
Ci sono commissioni di transazione?
Nessuna. Mantieni il 100% di ciò che guadagni. Hostinger Ecommerce non applica commissioni di transazione sulla piattaforma, quindi, sia che tu stia elaborando la tua prima vendita o la millesima, ogni dollaro va direttamente a te.
Quali metodi di pagamento possono usare i miei clienti?
Puoi accettare oltre 100 metodi di pagamento in tutto il mondo, tra cui Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – il tutto con un'esperienza di checkout sicura e integrata.
Come funziona la spedizione?
Per i prodotti fisici, puoi collegare Shippo per automatizzare l'intero processo di gestione degli ordini – stampare etichette in pochi secondi, offrire il tracciamento in tempo reale e spedire con oltre 40 corrieri, inclusi DHL, FedEx e UPS. Per i prodotti print-on-demand, Printful gestisce la produzione e la spedizione automaticamente una volta effettuato un ordine.