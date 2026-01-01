Hostinger e-commerce

Sì. Pensa a Hostinger Ecommerce come alla cucina che alimenta il tuo ristorante: gestisce i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini dietro le quinte, mentre il tuo sito web è solo una delle sale da pranzo in cui entrano i clienti. Collega il tuo sito web esistente – sia che sia stato creato con Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress o un'altra piattaforma – e tutto funziona dallo stesso posto. Puoi anche aggiungere più canali di vendita accanto al tuo sito esistente senza ricominciare da capo.