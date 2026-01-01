Hostinger e-commerce

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Dai un nome alla tua attività

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Collega tutti i modi in cui vendi

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Ricevi pagamenti sul tuo sito web, sui social media e tramite link rapidi, senza passare da uno strumento all'altro.
Espandi a nuovi modi per vendere

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Aggiungi più modi per raggiungere i clienti man mano che la tua attività cresce, mantenendo prodotti, ordini e operazioni connessi.
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Accetta oltre 100 metodi di pagamento e tieni ciò che guadagni. Hostinger non trattiene alcuna percentuale dalle tue vendite.

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Connettiti a TikTok Shops, Meta e altre piattaforme social man mano che le integrazioni diventano disponibili.

Canali di vendita personalizzati

Crea vetrine personalizzate, connetti i tuoi strumenti preferiti ed espandi la tua attività con una piattaforma Ecommerce aperta.

Non importa da dove parti, c'è un piano adatto.

Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

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Assistenza in italiano 24/7

25% di sconto
Starter
Per i venditori sui social media che hanno bisogno di un modo rapido ed economico per iniziare a ricevere ordini.
3,99 
2,99  /mese
Scegli il piano
Ottieni 12 mesi per 35,88 € (prezzo normale 47,88 €). Rinnova a 2,99 €/mese.
Vendi fino a 5 prodotti

Vantaggi di Starter:

Vendi prodotti fisici e digitali
Accetta oltre 100 metodi di pagamento sicuri
0% commissioni di transazione Hostinger
Genera descrizioni di prodotti e prezzi suggeriti dalle immagini con AI
Crea link di checkout con Hostinger.store
Ricevi assistenza chatbot da Kodee
Popolare
50% di sconto
Growth
Per i venditori che costruiscono un'attività di marca su più negozi e siti web.
13,99 
6,99  /mese
Scegli il piano
Ottieni 12 mesi per 83,88 € (prezzo normale 167,88 €). Rinnova a 10,99 €/mese.
Vendi fino a 300 prodotti
Gestisci fino a 3 aziende
Collega fino a 3 canali di vendita per attività

Tutto quello che è incluso in Starter, più

Vendi abbonamenti con le vetrine di Horizons
Vendi prodotti personalizzati con print on demand
Dominio personalizzato gratuito per 1 anno
Email aziendale personalizzata
Hosting Premium
Oltre 300 template ottimizzati per mobile
Creazione di un negozio online con l'AI
Account cliente e cronologia ordini
Inventario centralizzato su tutti i negozi
Kodee AI — gestisci il tuo negozio tramite chat
33% di sconto
Scale
Per i venditori che gestiscono più marchi e negozi, con esigenze di connessione avanzate.
26,99 
17,99  /mese
Scegli il piano
Ottieni 12 mesi per 215,88 € (prezzo normale 323,88 €). Rinnova a 21,99 €/mese.
Vendi prodotti illimitati
Gestisci illimitate attività
Connetti illimitati canali di vendita

Tutto quello che è incluso in Growth, più:

Connessioni API
IN ARRIVO
Hosting scalabile
Assistenza multilingue prioritaria 24/7
25% di sconto
Starter
Per i venditori sui social media che hanno bisogno di un modo rapido ed economico per iniziare a ricevere ordini.
3,99 
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Ottieni 12 mesi per 35,88 € (prezzo normale 47,88 €). Rinnova a 2,99 €/mese.
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Accetta oltre 100 metodi di pagamento sicuri
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Lavora più velocemente con strumenti ecommerce basati sull'AI

Risparmia tempo con strumenti AI che ti aiutano a scrivere, ottimizzare, aggiornare e migliorare il tuo negozio mentre vendi.

Ottieni aiuto e agisci in pochi secondi

Kodee è il tuo assistente AI 24/7. Chiedigli di aggiornare i prezzi, lanciare una vendita flash, correggere il SEO e aiutare con le attività aziendali quotidiane in pochi secondi, senza bisogno di competenze tecniche.

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Fatti trovare online

Una dashboard per far crescere il tuo business

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Utilizza gli strumenti SEO integrati per aiutare gli acquirenti a trovare i tuoi prodotti.

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Riporta gli acquirenti

Usa l'email marketing e Meta Pixel per riportare i clienti, recuperare i carrelli abbandonati e creare pubblici per le campagne future.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Questa azienda ha ottime funzionalità intuitive nella modalità di modifica del sito web. Inoltre, quando si aggiunge un negozio online, i passaggi sono semplici e senza stress.

Mitul

Review provider

I server sono incredibilmente veloci: il mio sito e-commerce si carica costantemente in 1,8 secondi. Il loro hPanel è intuitivo e rende la gestione dei siti semplice, anche per i principianti.

Andrea King

Review provider

Hostinger è una piattaforma versatile di web design. È facile da usare & puoi usare l'AI per progettare singole parti del layout della tua pagina. Consiglierei sicuramente Hostinger per la creazione di un sito ecommerce o di un sito portfolio.

Vendi ovunque, con tutto connesso.

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FAQ sull'e-commerce di Hostinger

Trova le risposte alle domande più frequenti su come puoi avviare o far crescere la tua attività di ecommerce con Hostinger

Che cos'è Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce è una piattaforma di gestione aziendale completa e incentrata sull'e-commerce che ti permette di gestire la tua intera attività online da un'unica dashboard.

A differenza delle piattaforme tradizionali che iniziano con un sito web, Hostinger Ecommerce inizia con la tua attività – per prima cosa imposti i tuoi prodotti, i pagamenti e le operazioni, poi scegli dove e come vendere – il tuo sito web, i social media, i marketplace o tramite un semplice link condivisibile. Hostinger Ecommerce non è legato a un'unica vetrina, così la tua attività può crescere ovunque si trovino i tuoi clienti.

A chi è rivolta la soluzione Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce è pensato per i venditori in ogni fase – dalla tua primissima vendita alla gestione di un'attività multicanale.

  • Venditori alle prime armi. Vuoi vendere online senza grattacapi tecnici o costosi componenti aggiuntivi? Sarai operativo in pochi minuti, senza alcuna esperienza precedente.
  • Venditori social. Se stai attualmente vendendo tramite DM di Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce ti offre una vera e propria configurazione di negozio — semplice, veloce e senza complessità.
  • Venditori multicanale. Vendi già in più posti e sei stanco di destreggiarti tra strumenti separati? Hostinger Ecommerce riunisce i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini in un'unica dashboard.

Nessuna competenza tecnica richiesta. Dai un nome alla tua attività, aggiungi il tuo primo prodotto, imposta i pagamenti e scegli come vuoi vendere – che sia il tuo sito web, un negozio esistente o semplicemente un link condivisibile. Gli strumenti sono lì per gestire il lavoro più pesante, così puoi concentrarti sulla crescita della tua attività.

Ho bisogno di un sito web per iniziare a vendere?

No – ed è questo che rende Hostinger Ecommerce diverso. Puoi iniziare a vendere subito generando un link rapido al prodotto – un URL semplice e condivisibile che porta i clienti direttamente al tuo prodotto, senza bisogno di un sito web. Condividilo su WhatsApp, Instagram o qualsiasi altro canale che già utilizzi. Quando sei pronto ad aggiungere un sito web o a collegare canali di vendita aggiuntivi, quell'opzione è sempre disponibile.

Come posso creare un sito ecommerce con Hostinger?

Hai tre modi per costruire il tuo negozio – scegli quello che ti si addice di più, senza bisogno di codice.

Posso usare Hostinger Ecommerce se ho già un sito web?

Sì. Pensa a Hostinger Ecommerce come alla cucina che alimenta il tuo ristorante: gestisce i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini dietro le quinte, mentre il tuo sito web è solo una delle sale da pranzo in cui entrano i clienti. Collega il tuo sito web esistente – sia che sia stato creato con Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress o un'altra piattaforma – e tutto funziona dallo stesso posto. Puoi anche aggiungere più canali di vendita accanto al tuo sito esistente senza ricominciare da capo.

Posso gestire più canali di vendita?

Sì. Questo è uno dei maggiori vantaggi di Hostinger Ecommerce. Sia che tu venda sul tuo sito web, TikTok, Instagram o su un marketplace come Etsy o Amazon, ti offre una gestione centralizzata dell'inventario per tutti i tuoi negozi – il che significa che i tuoi prodotti, l'inventario e gli ordini sono tutti gestiti da un'unica dashboard. Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o preoccuparti che le scorte non siano sincronizzate.

Cosa posso vendere con Hostinger Ecommerce?

Praticamente qualsiasi cosa. Prodotti fisici, download digitali (come eBook, musica o template), servizi che richiedono prenotazioni, merchandising su richiesta e offerte basate su abbonamento. Qualunque sia il tuo modello di business, c'è un piano adatto.

Non sei ancora sicuro di cosa vendere? Abbiamo stilato un elenco di idee di prodotti di tendenza per aiutarti a trovare la tua nicchia.

Ci sono commissioni di transazione?

Nessuna. Mantieni il 100% di ciò che guadagni. Hostinger Ecommerce non applica commissioni di transazione sulla piattaforma, quindi, sia che tu stia elaborando la tua prima vendita o la millesima, ogni dollaro va direttamente a te.

Quali metodi di pagamento possono usare i miei clienti?

Puoi accettare oltre 100 metodi di pagamento in tutto il mondo, tra cui Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – il tutto con un'esperienza di checkout sicura e integrata.

Come funziona la spedizione?

Per i prodotti fisici, puoi collegare Shippo per automatizzare l'intero processo di gestione degli ordini – stampare etichette in pochi secondi, offrire il tracciamento in tempo reale e spedire con oltre 40 corrieri, inclusi DHL, FedEx e UPS. Per i prodotti print-on-demand, Printful gestisce la produzione e la spedizione automaticamente una volta effettuato un ordine.

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