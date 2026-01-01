Scelto da oltre 500 educatori

Trasforma la tua esperienza in profitto con Hostinger.

Unisciti al Programma di Partnership Didattica di Hostinger e guadagna commissioni basate sulle prestazioni mentre i tuoi studenti realizzano progetti reali con strumenti basati sull'intelligenza artificiale.
Diventa partner

Metti a disposizione dei tuoi studenti gli strumenti di cui hanno bisogno

Con la crescente diffusione dell'imprenditorialità basata sull'intelligenza artificiale, gli studenti hanno bisogno di un hosting veloce e affidabile, e tu puoi essere il punto di riferimento di fiducia. Consiglia Hostinger in modo naturale nei tuoi corsi di tecnologia, design, marketing e imprenditorialità.
Metti a disposizione dei tuoi studenti gli strumenti di cui hanno bisogno

A chi è rivolto il programma

Creatori di corsi e della community

Condividi contenuti didattici online tramite corsi a pagamento o community.

Istituzioni

Gestisci un'università, una scuola di programmazione, un bootcamp o una piattaforma di e-learning.

Educatori di competenze digitali

Insegni sviluppo web, strumenti di intelligenza artificiale, marketing, automazione, lavoro freelance o imprenditoria.

Voci autorevoli

Che si tratti di 1.000 o 1 milione di follower, non fa differenza. L'engagement è sempre più importante della portata.
A chi è rivolto il programma

Perché gli insegnanti scelgono Hostinger

Modello ad alta conversione

Le collaborazioni in ambito educativo hanno un tasso di successo maggiore rispetto ad altri tipi di partnership.

Guadagni basati sulle prestazioni

Commissioni fino al 60%: più vendi, più guadagni.

Strumenti effettivamente utilizzati dagli studenti

Prodotti basati sull'intelligenza artificiale che consentono ai principianti di avviare un'attività in pochi minuti.

Facile da avviare e scalare

Risorse per l'inserimento dei nuovi dipendenti e materiali promozionali pronti all'uso, tutto in un unico posto.
Diventa partner

Partecipa al programma in quattro semplici passaggi

1. Invia la tua candidatura

Compila il breve modulo con i dettagli relativi al tuo corso, al pubblico di riferimento e alla nicchia di contenuto.

2. Ottenere l'approvazione

Esamineremo il tuo profilo e ti risponderemo al più presto. La qualità dei contenuti e la fiducia del pubblico sono fondamentali, quindi, che tu abbia 500 o 5.000 studenti, sei il benvenuto a candidarti.

3. Configurazione dell'account partner

Una volta approvata la tua richiesta, creeremo il tuo account partner dedicato. Riceverai link di tracciamento univoci, codici sconto esclusivi per i tuoi studenti e accesso a una dashboard completa per il calcolo delle commissioni, così potrai monitorare tutto in un unico posto.

4. Promuovi e guadagna

Pubblica online con materiali pronti all'uso e il supporto dedicato del nostro team per la creazione di contenuti.
Allan Torquato

Desidero esprimere la mia gratitudine per questa collaborazione con Hostinger. Oggi, è diventata non solo il motore principale della mia azienda, ma anche una fonte di semplicità e risultati concreti per i miei studenti.

Allan Torquato

Imprenditore digitale e formatore in ambito aziendale online.

Natasha Puente

La maggior parte dei miei studenti non aveva mai creato un sito web in vita sua, ma grazie al generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale di Hostinger sono riusciti a pubblicare con successo le loro prime pagine e ne sono stati entusiasti.

Natasha Puente

Creatore di contenuti e formatore in imprenditoria digitale

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Domande frequenti sul programma di partenariato educativo

Cos'è il programma di partenariato educativo Hostinger?

Il programma Hostinger Educational Partnership è una collaborazione basata sulle prestazioni, pensata specificamente per docenti, creatori di corsi e istituzioni. Si fonda su un'idea semplice: i tuoi studenti hanno bisogno di strumenti affidabili per realizzare progetti concreti online e tu vieni premiato per averli messi in contatto con una delle migliori piattaforme del settore. Questo programma è progettato per crescere insieme al tuo pubblico.

Chi può diventare partner?

Questo programma è perfetto per te se crei contenuti didattici e il tuo pubblico comprende studenti interessati a uno qualsiasi dei seguenti argomenti: sviluppo web o programmazione, strumenti di intelligenza artificiale e automazione, marketing digitale, vibe coding, lavoro freelance e imprenditoria o come guadagnare online.

Non hai bisogno di un seguito enorme. Il coinvolgimento è più importante della portata: una community di 1.000 studenti altamente fidati può superare un pubblico passivo di 1 milione. Se le tue raccomandazioni sono autorevoli, vogliamo collaborare con te.

Che tipo di collaborazioni prevede il programma?

Il Programma di Partnership Educative copre due tipologie principali di partnership. Corsi guidati da influencer e docenti (B2C): per singoli creatori, istruttori e influencer che insegnano attraverso corsi online, community o canali di contenuti. E Programmi guidati da istituzioni (B2B): per università, aziende EdTech, scuole di programmazione e piattaforme di e-learning che desiderano integrare Hostinger nei loro programmi di studio o nelle risorse per gli studenti.

Che tu sia un singolo creatore con 1.000 follower o un'istituzione che serve migliaia di studenti, c'è un posto per te in questo programma.

In che modo i miei studenti possono trarre beneficio da questo programma?

I tuoi studenti avranno accesso a strumenti all'avanguardia basati sull'intelligenza artificiale che consentiranno loro di creare siti web, avviare attività e dare vita a progetti, anche senza alcuna esperienza tecnica pregressa. La piattaforma di Hostinger è progettata per portare i principianti dall'idea al sito web funzionante in pochi minuti, non in mesi.

Imparando con strumenti effettivamente utilizzati dai professionisti, i tuoi studenti otterranno un vantaggio concreto e pratico. Non si limiteranno a svolgere esercizi, ma costruiranno cose che funzionano nel mondo reale. Questo rappresenta un significativo miglioramento per qualsiasi corso di marketing digitale, sviluppo web, imprenditoria o intelligenza artificiale.

Quali prodotti Hostinger utilizzeranno i miei studenti?

Hostinger offre un ecosistema completo di strumenti adatti agli studenti di ogni livello, dalla creazione del loro primo sito web all'implementazione di complessi flussi di lavoro di automazione. A seconda del programma di studi, gli studenti possono utilizzare l'hosting web e l'hosting WordPress per lanciare qualsiasi tipo di sito web o blog; l'AI Website Builder per creare un sito dall'aspetto professionale in pochi minuti senza bisogno di programmazione; Hostinger Horizons, un generatore di app basato sull'intelligenza artificiale che consente agli studenti di creare e implementare app web semplicemente descrivendo ciò che desiderano; l'hosting VPS per progetti più avanzati e ambienti server personalizzati; l'hosting Node.js per applicazioni basate su JavaScript; n8n self-hosted per l'automazione dei flussi di lavoro, perfetto per corsi incentrati sull'automazione e sull'intelligenza artificiale; OpenClaw con un clic per l'implementazione rapida di app popolari senza configurazione manuale; e la registrazione di domini e Hostinger Email per stabilire una presenza online professionale fin dal primo giorno. Indipendentemente dagli argomenti trattati nel corso, esiste un prodotto Hostinger che si integra perfettamente nel percorso di apprendimento.

Quali materiali promozionali e quale supporto riceverò?

In qualità di partner formativo, riceverai un kit completo di strumenti per promuovere Hostinger in modo efficace fin dal primo giorno. Questo include banner e contenuti creativi già pronti da inserire direttamente nei tuoi corsi o contenuti; schede prodotto con chiare panoramiche dei prodotti Hostinger per poterne parlare con sicurezza; know-how sui funnel e strategie di successo basate su ciò che funziona tra i nostri partner principali; indicazioni sull'integrazione dei prodotti in modo che Hostinger si integri naturalmente nelle tue lezioni e nei tuoi moduli; una dashboard di monitoraggio delle prestazioni con visibilità in tempo reale su referral, conversioni e commissioni; e un partner manager dedicato: una persona reale al tuo fianco per supportare la tua crescita e aiutarti a ottenere il massimo dalla partnership.

Ho già un account affiliato Hostinger: è diverso in questo caso?

Sì, il Programma di Partnership Didattica è un programma separato e distinto dal programma di affiliazione standard di Hostinger. È specificamente progettato per docenti e istituzioni, con un'esperienza di onboarding diversa, supporto dedicato e risorse pensate per i creatori di contenuti didattici. Se attualmente possiedi un account di affiliazione standard e ritieni di essere un candidato ideale per questo programma, puoi presentare una candidatura separata.

Come faccio a diventare partner?

Iniziare è semplice. Per prima cosa, compila il modulo di richiesta di partnership su questa pagina: bastano pochi minuti. Il nostro team esaminerà la tua richiesta e ti contatterà per illustrarti i passaggi successivi. Una volta approvata, avrai accesso alla tua dashboard partner, al materiale promozionale e a tutto il necessario per iniziare a promuovere Hostinger nei tuoi contenuti.

Ho inviato la mia domanda: cosa succede ora?

Il nostro team di partnership esaminerà attentamente la tua candidatura, in genere entro pochi giorni lavorativi. Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti, ti contatteremo via e-mail per fornirti i dettagli relativi all'approvazione e alle fasi successive del processo di onboarding.

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