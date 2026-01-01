Metti a disposizione dei tuoi studenti gli strumenti di cui hanno bisogno
A chi è rivolto il programma
Creatori di corsi e della community
Istituzioni
Educatori di competenze digitali
Voci autorevoli
Perché gli insegnanti scelgono Hostinger
Modello ad alta conversione
Guadagni basati sulle prestazioni
Strumenti effettivamente utilizzati dagli studenti
Facile da avviare e scalare
Partecipa al programma in quattro semplici passaggi
1. Invia la tua candidatura
2. Ottenere l'approvazione
3. Configurazione dell'account partner
4. Promuovi e guadagna
Desidero esprimere la mia gratitudine per questa collaborazione con Hostinger. Oggi, è diventata non solo il motore principale della mia azienda, ma anche una fonte di semplicità e risultati concreti per i miei studenti.
La maggior parte dei miei studenti non aveva mai creato un sito web in vita sua, ma grazie al generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale di Hostinger sono riusciti a pubblicare con successo le loro prime pagine e ne sono stati entusiasti.
Domande frequenti sul programma di partenariato educativo
Cos'è il programma di partenariato educativo Hostinger?
Il programma Hostinger Educational Partnership è una collaborazione basata sulle prestazioni, pensata specificamente per docenti, creatori di corsi e istituzioni. Si fonda su un'idea semplice: i tuoi studenti hanno bisogno di strumenti affidabili per realizzare progetti concreti online e tu vieni premiato per averli messi in contatto con una delle migliori piattaforme del settore. Questo programma è progettato per crescere insieme al tuo pubblico.
Chi può diventare partner?
Questo programma è perfetto per te se crei contenuti didattici e il tuo pubblico comprende studenti interessati a uno qualsiasi dei seguenti argomenti: sviluppo web o programmazione, strumenti di intelligenza artificiale e automazione, marketing digitale, vibe coding, lavoro freelance e imprenditoria o come guadagnare online.
Non hai bisogno di un seguito enorme. Il coinvolgimento è più importante della portata: una community di 1.000 studenti altamente fidati può superare un pubblico passivo di 1 milione. Se le tue raccomandazioni sono autorevoli, vogliamo collaborare con te.
Che tipo di collaborazioni prevede il programma?
Il Programma di Partnership Educative copre due tipologie principali di partnership. Corsi guidati da influencer e docenti (B2C): per singoli creatori, istruttori e influencer che insegnano attraverso corsi online, community o canali di contenuti. E Programmi guidati da istituzioni (B2B): per università, aziende EdTech, scuole di programmazione e piattaforme di e-learning che desiderano integrare Hostinger nei loro programmi di studio o nelle risorse per gli studenti.
Che tu sia un singolo creatore con 1.000 follower o un'istituzione che serve migliaia di studenti, c'è un posto per te in questo programma.
In che modo i miei studenti possono trarre beneficio da questo programma?
I tuoi studenti avranno accesso a strumenti all'avanguardia basati sull'intelligenza artificiale che consentiranno loro di creare siti web, avviare attività e dare vita a progetti, anche senza alcuna esperienza tecnica pregressa. La piattaforma di Hostinger è progettata per portare i principianti dall'idea al sito web funzionante in pochi minuti, non in mesi.
Imparando con strumenti effettivamente utilizzati dai professionisti, i tuoi studenti otterranno un vantaggio concreto e pratico. Non si limiteranno a svolgere esercizi, ma costruiranno cose che funzionano nel mondo reale. Questo rappresenta un significativo miglioramento per qualsiasi corso di marketing digitale, sviluppo web, imprenditoria o intelligenza artificiale.
Quali prodotti Hostinger utilizzeranno i miei studenti?
Quali materiali promozionali e quale supporto riceverò?
In qualità di partner formativo, riceverai un kit completo di strumenti per promuovere Hostinger in modo efficace fin dal primo giorno. Questo include banner e contenuti creativi già pronti da inserire direttamente nei tuoi corsi o contenuti; schede prodotto con chiare panoramiche dei prodotti Hostinger per poterne parlare con sicurezza; know-how sui funnel e strategie di successo basate su ciò che funziona tra i nostri partner principali; indicazioni sull'integrazione dei prodotti in modo che Hostinger si integri naturalmente nelle tue lezioni e nei tuoi moduli; una dashboard di monitoraggio delle prestazioni con visibilità in tempo reale su referral, conversioni e commissioni; e un partner manager dedicato: una persona reale al tuo fianco per supportare la tua crescita e aiutarti a ottenere il massimo dalla partnership.
Ho già un account affiliato Hostinger: è diverso in questo caso?
Come faccio a diventare partner?
Iniziare è semplice. Per prima cosa, compila il modulo di richiesta di partnership su questa pagina: bastano pochi minuti. Il nostro team esaminerà la tua richiesta e ti contatterà per illustrarti i passaggi successivi. Una volta approvata, avrai accesso alla tua dashboard partner, al materiale promozionale e a tutto il necessario per iniziare a promuovere Hostinger nei tuoi contenuti.
Ho inviato la mia domanda: cosa succede ora?
Il nostro team di partnership esaminerà attentamente la tua candidatura, in genere entro pochi giorni lavorativi. Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti, ti contatteremo via e-mail per fornirti i dettagli relativi all'approvazione e alle fasi successive del processo di onboarding.