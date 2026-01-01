Hostinger offre un ecosistema completo di strumenti adatti agli studenti di ogni livello, dalla creazione del loro primo sito web all'implementazione di complessi flussi di lavoro di automazione. A seconda del programma di studi, gli studenti possono utilizzare l'hosting web e l'hosting WordPress per lanciare qualsiasi tipo di sito web o blog; l'AI Website Builder per creare un sito dall'aspetto professionale in pochi minuti senza bisogno di programmazione; Hostinger Horizons, un generatore di app basato sull'intelligenza artificiale che consente agli studenti di creare e implementare app web semplicemente descrivendo ciò che desiderano; l'hosting VPS per progetti più avanzati e ambienti server personalizzati; l'hosting Node.js per applicazioni basate su JavaScript; n8n self-hosted per l'automazione dei flussi di lavoro, perfetto per corsi incentrati sull'automazione e sull'intelligenza artificiale; OpenClaw con un clic per l'implementazione rapida di app popolari senza configurazione manuale; e la registrazione di domini e Hostinger Email per stabilire una presenza online professionale fin dal primo giorno. Indipendentemente dagli argomenti trattati nel corso, esiste un prodotto Hostinger che si integra perfettamente nel percorso di apprendimento.