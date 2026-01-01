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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenClaw

OpenClaw Ã¨ una piattaforma di assistente AI personale self-hosted che si connette ai canali di messaggistica che giÃ  utilizzi â€” WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams â€” tramite un unico gateway in esecuzione sulla tua infrastruttura. A differenza degli assistenti basati su cloud, OpenClaw mantiene tutte le conversazioni, il contesto e i dati sotto il tuo controllo pur rimanendo sempre disponibile su ogni piattaforma.

L'architettura gateway supporta piÃ¹ fornitori di modelli AI, inclusi Anthropic Claude e OpenAI, cosÃ¬ puoi scegliere il modello piÃ¹ adatto a ogni attivitÃ . Le funzionalitÃ  vocali, l'automazione del browser e una piattaforma di skill estensibile significano che OpenClaw puÃ² gestire di tutto, dalle risposte rapide ai messaggi a complessi flussi di lavoro automatizzati.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OpenClaw

Messaggistica multicanale

Un assistente accessibile su WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e oltre 10 altre piattaforme da un unico gateway.

Molteplici fornitori AI

Passa tra Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini e altri modelli a seconda del compito da svolgere.

Controllo vocale e browser

La ModalitÃ  conversazione sempre attiva e l'automazione dedicata di Chrome abilitano le interazioni vocali e l'esecuzione di attivitÃ  basate sul web.

Canvas interattivo

Gli spazi di lavoro visivi guidati da agenti consentono all'assistente di renderizzare interfacce ricche e interattive oltre le risposte in testo semplice.

Piattaforma di Competenze Estensibile

Aggiungi competenze in bundle, gestite o personalizzate a livello di workspace per espandere ciÃ² che il tuo assistente puÃ² fare senza dover ricostruire da zero.

PerchÃ© eseguire OpenClaw su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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