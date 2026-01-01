Distribuisci OpenClaw con installazione in 1 click.
Assistente AI personale in esecuzione sul tuo VPS con controllo unificato su WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e altro ancora.
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Cosa puoi costruire con OpenClaw
OpenClaw Ã¨ una piattaforma di assistente AI personale self-hosted che si connette ai canali di messaggistica che giÃ utilizzi â€” WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams â€” tramite un unico gateway in esecuzione sulla tua infrastruttura. A differenza degli assistenti basati su cloud, OpenClaw mantiene tutte le conversazioni, il contesto e i dati sotto il tuo controllo pur rimanendo sempre disponibile su ogni piattaforma.
L'architettura gateway supporta piÃ¹ fornitori di modelli AI, inclusi Anthropic Claude e OpenAI, cosÃ¬ puoi scegliere il modello piÃ¹ adatto a ogni attivitÃ . Le funzionalitÃ vocali, l'automazione del browser e una piattaforma di skill estensibile significano che OpenClaw puÃ² gestire di tutto, dalle risposte rapide ai messaggi a complessi flussi di lavoro automatizzati.
FunzionalitÃ principali di OpenClaw
Messaggistica multicanale
Un assistente accessibile su WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e oltre 10 altre piattaforme da un unico gateway.
Molteplici fornitori AI
Passa tra Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini e altri modelli a seconda del compito da svolgere.
Controllo vocale e browser
La ModalitÃ conversazione sempre attiva e l'automazione dedicata di Chrome abilitano le interazioni vocali e l'esecuzione di attivitÃ basate sul web.
Canvas interattivo
Gli spazi di lavoro visivi guidati da agenti consentono all'assistente di renderizzare interfacce ricche e interattive oltre le risposte in testo semplice.
Piattaforma di Competenze Estensibile
Aggiungi competenze in bundle, gestite o personalizzate a livello di workspace per espandere ciÃ² che il tuo assistente puÃ² fare senza dover ricostruire da zero.
PerchÃ© eseguire OpenClaw su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .