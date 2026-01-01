Generator app templates

I template di app per generatori sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che producono contenuti, idee o output basati sull'input dell'utente, dai generatori di nomi e scrittori di biografie agli strumenti per la generazione di idee e creatori di contenuti. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi strumenti di generazione.