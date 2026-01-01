Modelli per newsletter
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Incolla il prompt in Reach, aggiungi i dettagli del tuo brand e genera una newsletter in linea con il tuo marchio.
Personalizza e invia
Modifica il layout e il testo, poi invia la newsletter quando sei pronto.
Domande frequenti sui modelli di newsletter
Che cosa sono i modelli di newsletter?
I modelli di newsletter sono email di esempio create con Reach. Usali come ispirazione e riutilizza il prompt per generare la tua newsletter.
Posso modificare direttamente i modelli delle newsletter?
No, i modelli mostrati qui sono solo esempi. Puoi copiare il prompt e creare la tua versione modificabile in Reach.
A cosa posso utilizzare i modelli per newsletter?
È possibile utilizzare i modelli di newsletter per i casi d'uso più comuni dell'email marketing, come promozioni, aggiornamenti, annunci e newsletter periodiche.
Per utilizzare Reach sono necessarie competenze di design?
No. Reach crea layout pronti all'uso che puoi personalizzare senza bisogno di esperienza di progettazione.
Posso utilizzare questi modelli di newsletter per email commerciali?
Sì. Puoi utilizzare le newsletter generate per email aziendali, di marketing e promozionali.
Reach è una versione di prova gratuita?
Sì. Puoi provare Reach gratuitamente e utilizzare i crediti di benvenuto inclusi per testare la generazione di newsletter.
Posso utilizzare i colori e il logo del mio marchio?
Sì. Puoi aggiungere i dettagli del tuo brand in Reach per generare newsletter coerenti e in linea con la tua immagine aziendale.
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