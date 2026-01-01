Modelli di newsletter per la comunità
Crea newsletter di comunità per condividere aggiornamenti, evidenziare le attività e mantenere i membri coinvolti.
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Trova un modello che ti piace
Sfoglia i modelli di newsletter e scegli quello più adatto al tuo obiettivo.
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Utilizza le istruzioni che trovi dietro quel modello per ricreare lo stile in Reach.
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Incolla il prompt in Reach, aggiungi i dettagli del tuo brand e genera una newsletter in linea con il tuo marchio.
Personalizza e invia
Modifica il layout e il testo, poi invia la newsletter quando sei pronto.
Domande frequenti sui modelli di newsletter della community
Trova le risposte alle domande frequenti sui modelli di newsletter della community di Reach.
Qual è l'obiettivo di una newsletter di comunità?
Le newsletter della comunità tengono informati i membri su ciò che accade e incoraggiano la partecipazione ad attività o eventi.
Che tipo di aggiornamenti funzionano bene nelle newsletter di comunità?
Annunci di eventi, momenti salienti recenti e avvisi importanti aiutano i membri a rimanere aggiornati.
Come posso rendere più interessante una newsletter di comunità?
Adatta gli aggiornamenti a ciò che interessa ai tuoi membri ed evita di inviare messaggi generici che non sono pertinenti alla community.
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