Modelli di newsletter per l'e-commerce
Utilizza i modelli di newsletter per l'e-commerce per promuovere i prodotti, evidenziare le offerte e invogliare i clienti a tornare nel tuo negozio.
Dall'idea alla newsletter in pochi minuti.
Trova un modello che ti piace
Sfoglia i modelli di newsletter e scegli quello più adatto al tuo obiettivo.
Copia il prompt
Utilizza le istruzioni che trovi dietro quel modello per ricreare lo stile in Reach.
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Genera la tua newsletter
Incolla il prompt in Reach, aggiungi i dettagli del tuo brand e genera una newsletter in linea con il tuo marchio.
Personalizza e invia
Modifica il layout e il testo, poi invia la newsletter quando sei pronto.
Domande frequenti sui modelli di newsletter per l'e-commerce
Trova le risposte alle domande frequenti sui modelli di newsletter per l'e-commerce di Reach.
Che ruolo svolgono le newsletter dell'e-commerce nella fidelizzazione dei clienti?
Le newsletter per l'e-commerce aiutano a far tornare i clienti nel tuo negozio ricordando loro prodotti, offerte e nuovi arrivi.
Come faccio a scegliere i prodotti da presentare in una newsletter?
Evidenzia i prodotti nuovi, popolari o in promozione per dare ai lettori un motivo valido per cliccare.
Cosa rende una newsletter di e-commerce facile da seguire e invogliare all'azione?
Immagini chiare dei prodotti, descrizioni brevi e link diretti alle pagine dei prodotti aiutano i lettori a passare più velocemente dall'email all'acquisto.
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