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Modelli di newsletter mensili

Crea newsletter mensili per riassumere gli aggiornamenti importanti, condividere i progressi e tenere informato il tuo pubblico.

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Domande frequenti sui modelli di newsletter mensili

Trova le risposte alle domande frequenti sui modelli di newsletter mensili di Reach.

Qual è l'obiettivo principale di una newsletter mensile?

Le newsletter mensili hanno lo scopo di riassumere gli aggiornamenti principali e i progressi compiuti in un periodo più lungo, piuttosto che di trattare ogni singola modifica.

Come faccio a scegliere cosa includere in una newsletter mensile?

Seleziona gli aggiornamenti, i traguardi e i risultati più significativi del mese scorso ed evita di elencare tutto ciò che è successo.

Qual è la lunghezza ideale per una newsletter mensile?

Le newsletter mensili possono essere leggermente più lunghe di quelle settimanali, ma dovrebbero comunque concentrarsi sui punti salienti piuttosto che su resoconti completi.

Chi trae maggior beneficio dalle newsletter mensili?

Sono ideali per piccole imprese, creatori e comunità che desiderano una comunicazione regolare senza inviare troppe email.

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