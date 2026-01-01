Modelli di newsletter settimanali
Utilizza i modelli di newsletter settimanali per inviare aggiornamenti regolari, condividere notizie importanti e rimanere in contatto con il tuo pubblico.
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Domande frequenti sui modelli di newsletter settimanali
Per cosa è più utile una newsletter settimanale?
Le newsletter settimanali sono utili per condividere aggiornamenti a breve termine, progressi e priorità, in modo che i lettori sappiano cosa succede di settimana in settimana.
Come faccio a scegliere cosa includere in una newsletter settimanale?
Concentriamoci su cosa è cambiato di recente, cosa succederà prossimamente e su cosa i lettori dovrebbero fare nei prossimi giorni.
Quanto dovrebbe essere lunga una newsletter settimanale?
Le newsletter settimanali funzionano meglio quando sono brevi e mirate. Troppi contenuti le rendono facili da saltare.
Cosa aiuta i lettori a seguire gli aggiornamenti settimanali nel tempo?
Utilizzare lo stesso layout ogni settimana aiuta i lettori a trovare rapidamente le sezioni di loro interesse.