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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Social media post generator

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FAQ sui template di Hostinger

I template di app creative ed AI sono layout di app web predefiniti progettati per la creazione di strumenti che assistono nelle attività creative, dalla scrittura e generazione di immagini al design e alla creazione di contenuti. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi assistenti AI, strumenti creativi e generatori.

I template per app creative ed AI possono essere utilizzati per creare assistenti di scrittura AI, generatori di immagini, strumenti di progettazione, creatori di contenuti e molto altro. Sono adatti sia per progetti personali che per la creazione e l'offerta di strumenti creativi a clienti o al proprio pubblico.

Non sono richieste competenze di programmazione. Con AI Builder, puoi personalizzare i template semplicemente descrivendo le modifiche che desideri. L'AI genererà e aggiornerà la tua app web in base ai tuoi prompt.

Puoi creare un'app web funzionante in pochi minuti e perfezionarla in poche ore, a seconda del livello di personalizzazione desiderato. Il template fornisce la struttura iniziale, mentre l'AI contribuisce a generare funzionalità e ad adattare l'interfaccia.

Sì. Molti creator utilizzano i template dell'AI Builder per realizzare strumenti basati sull'AI da offrire ai clienti o pubblicare per il proprio pubblico. Una volta che l'app sarà online, potrai addebitare un costo per l'accesso, offrirla come servizio o integrarla in un'attività esistente.

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