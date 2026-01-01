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FAQ sui template di Hostinger

Un template di app è un'applicazione già pronta che puoi personalizzare per creare rapidamente il tuo strumento o servizio. I template di app dell'AI Builder di Hosting forniscono una struttura, funzionalità e un design già pronti che puoi modificare chattando con l'AI, senza dover scrivere una riga di codice. Puoi usarli come punto di partenza per creare dashboard, strumenti interni, sistemi di prenotazione, app finanziarie, strumenti di produttività e altre app web.

Non serve avere esperienza di programmazione per creare un'app web. Strumenti AI senza codice come l'AI Builder di Hostinger ti permettono di descrivere la tua idea con le tue parole e generare un'app web funzionante all'istante.

I template predefiniti dell'AI Builder possono servire sia da ispirazione che da punto di partenza per la tua app. Personalizzali semplicemente chiedendo all'AI di creare un'app completamente funzionale, senza scrivere una sola riga di codice.

Scopri di più nella nostra guida su come creare un'app web.

Al momento, sono disponibili solo template per applicazioni web. Puoi creare un'ampia gamma di app web, tra cui strumenti interni, dashboard, app aziendali, sistemi di prenotazione, prodotti SaaS e applicazioni interattive.

I nostri template predefiniti supportano diversi obiettivi e settori, come strumenti finanziari, fitness tracker e app per la gestione del tempo, oltre ad altre soluzioni aziendali o personali. Ampliamo costantemente la nostra libreria con nuovi design.

I template dell'AI Builder di Hostinger offrono una struttura predefinita che puoi personalizzare in base alle tue esigenze. Puoi modificare il design, regolare le funzionalità, aggiungere nuove caratteristiche o rimuovere elementi semplicemente chiedendo all'AI. Questo semplifica la personalizzazione del template per il tuo caso d'uso specifico, che tu stia creando una dashboard, uno strumento interno, un sistema di prenotazione o un altro tipo di app web.

Se devi solo modificare testo o codice, puoi farlo direttamente senza utilizzare crediti per messaggi.

Puoi anche utilizzare l'AI Builder di Hostinger per generare nuove versioni della tua app o del tuo sito o apportare modifiche più avanzate, a condizione che tu abbia crediti per messaggi sufficienti. Descrivi semplicemente le modifiche che desideri apportare in un messaggio al builder AI di app web.

Prima di andare online, puoi visualizzare in anteprima e testare la tua web app per assicurarti che tutto funzioni come previsto. Con l'AI Builder di Hostinger, puoi testare la tua app web in un ambiente sandbox e risolvere rapidamente i problemi chiedendo all'AI di apportare modifiche, senza dover scrivere codice o effettuare debug manuali.

Una volta che tutto sembra a posto, pubblica la tua app web online istantaneamente con un click. L'hosting è integrato, quindi non c'è alcuna configurazione di distribuzione da gestire.

Per ulteriori dettagli, consulta la nostra guida al test delle applicazioni web.

Con i template per app, puoi creare e lanciare un'app funzionante in pochi minuti o ore, a seconda del livello di personalizzazione richiesto.

Puoi iniziare a modificare i template gratuitamente utilizzando i crediti per messaggi inclusi. Tuttavia, per accedere a più prompt e lanciare la tua app online, dovrai scegliere uno dei piani a pagamento. I piani AI Builder sono convenienti, a partire da 6,99 € al mese, e ti consentono di sviluppare e lanciare app senza un ingente investimento iniziale.

Ampliamo continuamente la nostra libreria di template per fornire più esempi e ispirazione. Tuttavia, le app web che puoi creare non sono limitate ai template disponibili nella libreria.

Puoi utilizzare il nostro builder AI di app per dare vita a quasi qualsiasi idea di app web. Può aiutarti a generare un'app completamente funzionante o a creare rapidamente un MVP. Il processo è semplice come modificare un template predefinito: inizia con un prompt e continua a perfezionare la tua app interagendo con l'AI.

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