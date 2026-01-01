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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Real estate CRM

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FAQ sui template di Hostinger

I template di app CRM sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che aiutano a gestire le relazioni con i clienti, monitorare i lead e organizzare le attività di vendita, dai gestori di contatti e i tracker delle trattative ai portali clienti e alle dashboard di vendita. Forniscono una struttura di partenza completamente personalizzabile per soddisfare le esigenze aziendali, consentendo di creare la tua soluzione CRM senza bisogno di programmazione o configurazione tecnica.

I template CRM possono essere utilizzati per creare gestori di contatti, tracker di lead, pipeline di vendita, portali clienti, dashboard di trattative, strumenti di promemoria per il follow-up e molto altro. Sono adatti sia per gestire le tue relazioni con i clienti, sia per creare e offrire soluzioni CRM ai tuoi clienti.

Non sono richieste competenze di programmazione. Con AI Builder, puoi personalizzare i template semplicemente descrivendo le modifiche che desideri. L'AI genererà e aggiornerà la tua app web in base ai tuoi prompt.

Puoi creare un'app web funzionante in pochi minuti e perfezionarla in poche ore, a seconda del livello di personalizzazione desiderato. Il template fornisce la struttura iniziale, mentre l'AI contribuisce a generare funzionalità e ad adattare l'interfaccia.

Sì. Gli strumenti CRM sono molto richiesti dalle piccole imprese e dai liberi professionisti che necessitano di un modo semplice per gestire i propri clienti. Crea il tuo CRM e smetti di pagare per piattaforme costose, oppure, per un'esperienza ancora migliore, offri il tuo CRM personalizzato come servizio a pagamento ai clienti e aggiungi una nuova fonte di reddito alla tua attività.

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