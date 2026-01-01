Marketing app templates

I template di app di marketing sono layout di app web predefiniti progettati per la creazione di strumenti che aiutano a pianificare, creare e gestire le attività di marketing, dai pianificatori di social media e calendari editoriali ai builder e generatori di UTM e post per blog. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata di AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi strumenti di marketing.