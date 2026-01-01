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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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FAQ sui template di Hostinger

I template di app di marketing sono layout di app web predefiniti progettati per la creazione di strumenti che aiutano a pianificare, creare e gestire le attività di marketing, dai pianificatori di social media e calendari editoriali ai builder e generatori di UTM e post per blog. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata di AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi strumenti di marketing.

I template per app di marketing possono essere utilizzati per creare pianificatori di post sui social media, calendari editoriali, builder di UTM, generatori di post per blog, generatori di testi pubblicitari, builder di sequenze email e molto altro. Sono adatti sia per gestire le tue attività di marketing, sia per creare e offrire strumenti di marketing ai tuoi clienti.

Non sono richieste competenze di programmazione. Con AI Builder, puoi personalizzare i template semplicemente descrivendo le modifiche che desideri. L'AI genererà e aggiornerà la tua app web in base ai tuoi prompt.

Puoi creare un'app web funzionante in pochi minuti e perfezionarla in poche ore, a seconda del livello di personalizzazione desiderato. Il template fornisce la struttura iniziale, mentre l'AI contribuisce a generare funzionalità e ad adattare l'interfaccia.

Gli strumenti di marketing sono particolarmente utili per le aziende e i freelance che necessitano di ottimizzare il proprio flusso di lavoro: utilizzali per le tue attività di marketing e smetti di pagare costosi strumenti di terze parti, oppure spingeti oltre e offri la tua app come servizio a pagamento ai clienti, aggiungendo una nuova fonte di reddito alla tua attività.

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