Assegna un compito all'intelligenza artificiale, non solo un suggerimento.

Con Hostinger, puoi mettere l'IA agente a lavorare in tutta la tua attività, eseguire il tuo agente privato o connettere l'IA al tuo stack esistente.

Un unico referente per le attività aziendali quotidiane.

Hostinger Agent risponde ai clienti, segue i lead, crea contenuti e aiuta a migliorare la tua SEO, il tutto da una chat usando un linguaggio semplice.

Esplora Hostinger Agent

Il tuo agente personale, alle tue condizioni.

OpenClaw e Hermes Agent sono agenti di intelligenza artificiale privati che gestisci autonomamente. Entrambi sono inclusi in un unico piano gestito, pronti in circa 60 secondi e senza necessità di amministrazione del server.

Esplora OpenClaw e Hermes

La vostra infrastruttura agisce.

Hostinger Connector è un'estensione MCP che consente ai tuoi strumenti di codifica AI di leggere e aggiornare la configurazione di Hostinger.Distribuire progetti, aggiornare DNS e controllare i siti Web senza lasciare il tuo editor.

Esplora Hostinger Connector

Installazione gratuita. Funziona con il tuo piano attivo.

Strumenti e risorse per l'IA agente

Posta dell'agente

Una casella di posta automatizzata progettata per agenti basati sull'intelligenza artificiale, inclusa in ogni piano email di Hostinger.

Documentazione per sviluppatori

Guide di configurazione, riferimenti agli strumenti e documentazione di autenticazione per Hostinger Connector.

Gli agenti agiscono. Tu mantieni il controllo.

La sicurezza viene prima di tutto con ogni agente: puoi scegliere a cosa può accedere, approvare azioni importanti e revocare l'accesso ogni volta che ne hai bisogno.

Approvate azioni importanti

Gli agenti chiedono la tua approvazione prima di intraprendere azioni irreversibili.

Il tuo setup è isolato

L'istanza viene bloccata e le credenziali rimangono nascoste per impostazione predefinita.

Tu controlli l'accesso

Concedi l'accesso solo quando necessario e revocalo in qualsiasi momento.
Gli agenti agiscono. Tu mantieni il controllo.
Si fidano di milioni per portare a termine il lavoro.
Oltre 4 milioni
Clienti
Creato e lanciato da persone come te.
10M+
Siti web creati
Servire le aziende in tutto il mondo.
150+
Paesi
Siamo qui per restare, fin dal primo giorno.
20+
anni

Apprezzato dai clienti di tutto il mondo

Scopri cosa dicono gli altri utenti sulla loro esperienza con Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La difficoltà di accesso alla creazione di software è notevolmente inferiore.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Scopri di più sull'IA agente

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Domande frequenti sull'AI Agentic

Tutto quello che devi sapere sui prodotti di intelligenza artificiale agentica di Hostinger
L'IA agente descrive i sistemi di intelligenza artificiale che agiscono in modo indipendente per completare attività in più fasi, piuttosto che rispondere a un prompt alla volta. Invece di attendere istruzioni in ogni fase, prende un obiettivo, lo suddivide in fasi e lavora attraverso di esse. Può chiamare API, cercare sul Web e utilizzare altro software da solo, e controlla i propri risultati e cambia rotta quando qualcosa non funziona. Questa autonomia è ciò che lo separa da un chatbot.
Uno strumento di IA risponde a un prompt e si ferma, quindi una persona deve guidare ogni passo. L'IA agente prende un obiettivo e gestisce l'intero lavoro, decidendo i passaggi stessi. Uno strumento di IA potrebbe redigere un'e-mail per te. L'IA agente ricerca l'argomento, scrive l'e-mail e la invia, quindi si regola se qualcosa va storto lungo il percorso. La differenza è portata e indipendenza, singole attività con un umano nel ciclo contro flussi di lavoro completi senza uno.
Hostinger Agent gestisce il lavoro aziendale da una chat, con competenze per le vendite, il servizio clienti, SEO, marketing, risorse umane e finanza. OpenClaw e Hermes Agent sono agenti privati che gestisci tu stesso, su un piano gestito o il tuo VPS, con entrambi inclusi in un unico piano. Per gli sviluppatori, Hostinger Connector porta strumenti di codifica AI nel tuo hosting tramite MCP, Agentic Mail offre agli agenti e-mail programmabili e Agentic Commerce prepara il tuo negozio per gli acquirenti che inviano un agente AI per acquistare per loro.
Hostinger Agent funziona tramite un'unica chat e si connette a oltre 1.000 strumenti, tra cui Gmail, Slack e Notion. Utilizzalo come agente di vendita basato sull'IA per contatti e proposte, come agente di assistenza clienti basato sull'IA per risposte e recensioni, come agente SEO basato sull'IA per la ricerca di parole chiave e controlli on-page, come agente di marketing basato sull'IA per campagne e lanci, come agente di content marketing basato sull'IA per blog e newsletter, come agente per i social media basato sull'IA per post e didascalie, come agente per le risorse umane basato sull'IA per annunci di lavoro e politiche aziendali, come agente finanziario basato sull'IA per report e previsioni o come agente per gli acquisti basato sull'IA per la ricerca di fornitori.
Sì, un agente accede solo agli account e agli strumenti a cui lo colleghi e puoi disconnetterne uno qualsiasi in qualsiasi momento. Le tue conversazioni sono legate al tuo account, non sono visibili agli altri utenti e non vengono mai utilizzate per formare modelli di IA o condivise per la pubblicità. Prima che un agente faccia qualcosa di irreversibile, si ferma e ti chiede di approvarlo. Hostinger è certificato ISO/IEC 27001:2022 e conforme al GDPR.
Sì, OpenClaw e Hermes Agent sono entrambi agenti privati che gestisci tu stesso. Un piano gestito è il percorso più semplice, poiché Hostinger gestisce l'installazione, gli aggiornamenti e la sicurezza, e un piano include entrambe le app. Se desideri l'accesso root e le specifiche del tuo server, puoi invece auto-ospitarne una su un VPS.
Sì, in un clic da hPanel. Sono applicazioni separate, quindi le configurazioni e la cronologia delle conversazioni non si trasferiscono e si ricomincia da capo con la nuova app. Vale la pena annotare qualsiasi cosa importante prima di passare.
Sì. Hostinger Connector consente agli strumenti di codifica AI di lavorare direttamente con la configurazione del tuo hosting e Agentic Mail offre ai tuoi agenti la propria casella di posta in arrivo per il lavoro automatizzato. L'IA si adatta al tuo flusso di lavoro esistente piuttosto che sostituirlo.
Hostinger Agent parte da 6,99 €/mese e include 1.000 crediti che si aggiornano automaticamente ogni mese. OpenClaw gestito e Hermes Agent sono 5,49 €/mese, rinnovando a 10,99 €/mese, con entrambe le app incluse. Hostinger Connector è gratuito con qualsiasi piano di hosting attivo e Agentic Mail viene fornito con ogni piano di posta elettronica Hostinger.
No. Hostinger Agent è costruito per i proprietari di aziende e le app gestite gestiscono la configurazione del server per te, quindi non c'è nulla di tecnico da configurare. Hostinger Connector è quello costruito per gli sviluppatori e si installa nell'editor che già utilizzi.

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Che tu voglia automatizzare la tua attività, gestire il tuo agente di intelligenza artificiale o integrare l'IA nella tua infrastruttura, puoi iniziare oggi stesso.
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