Noleggia una GPU. Elaborazione professionale, resa accessibile.

Esegui carichi di lavoro AI, rendering ed elaborazione su GPU NVIDIA dedicate con prezzi orari semplici e nessun impegno a lungo termine.
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Trova la GPU adatta al tuo carico di lavoro

Confronta la VRAM, le prestazioni e i prezzi orari per trovare la soluzione più adatta. Nessuna spesa nascosta o di uscita.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 dedicato, accesso non condiviso per la formazione e l'esecuzione dei modelli AI più grandi.

da6,08/ora
Ottieni GPU

608 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

192GB VRAM

Consigliato per:

Carichi di lavoro che richiedono risorse dedicate

Inferenza AI su scala

Formazione LLM di frontiera

Simulazioni scientifiche e calcolo ad alte prestazioni

B200

L'ultimo fiore all'occhiello Blackwell per la formazione e l'esecuzione dei più grandi modelli di IA.

da3,86/ora
Ottieni GPU

386 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

192GB VRAM

Consigliato per:

Messa a punto di grandi modelli

Inferenza AI su scala

Formazione LLM di frontiera

Simulazioni scientifiche e calcolo ad alte prestazioni

A100 80GB PCIe

Collaudato cavallo di battaglia del data center per una seria formazione e inferenza AI.

da1,23/ora
Ottieni GPU

123 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

80GB VRAM

Consigliato per:

Formazione LLM

Messa a punto dei grandi modelli

Inferenza a grandi lotti

Scalabilità multi-GPU

L40S

Versatile GPU Ada Lovelace che bilancia prestazioni di inferenza forti con grande efficienza di prezzo.

da0,79/ora
Ottieni GPU

79 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

48GB VRAM

Consigliato per:

Inferenza AI e AI generativa

Rendering 3D e workstation virtuali

Messa a punto di modelli di medie dimensioni

Transcodifica e streaming video

RTX PRO 6000 (Server)

GPU Enterprise Blackwell realizzata per carichi di lavoro professionali impegnativi di IA e visualizzazione.

da0,51/ora
Ottieni GPU

51 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

96GB VRAM

Consigliato per:

Inferenza e messa a punto di grandi modelli

Elaborazione e streaming video

Simulazioni ingegneristiche e calcolo scientifico

Rendering e visualizzazione 3D intensivi

RTX 4090

Prezzo-prestazioni imbattibile per la sperimentazione e carichi di lavoro più piccoli - l'ingresso ideale nel GPU computing.

da0,33/ora
Ottieni GPU

33 crediti/ora (1 credito = 0,01 €). Fatturato solo mentre l'istanza è in esecuzione.

24GB VRAM

Consigliato per:

Development and experimentation

Generazione di immagini e video AI

Rendering 3D

Inferenza per modelli piccoli e medi

Non sai cosa scegliere?
Sfoglia i casi d'uso per trovare la GPU consigliata.
Vedi casi d'uso

Scopri cosa puoi fare con la potenza della GPU

Dal primo modello all'inferenza di produzione, esegui carichi di lavoro GPU impegnativi senza acquistare hardware o giustificare CapEx.

Chat e inferenza LLM

Potenzia chatbot, copiloti e API con prestazioni GPU a bassa latenza, disponibili 24 ore su 24.Usa Ollama e Open WebUI, oppure porta il tuo modello con vLLM o LangChain.

GPU consigliata: L40S
Servire modelli fino a 30B parametriLancia Ollama in un clickTariffazione oraria semplice
Distribuire per inferenza

Modelli treno & fine-tuning

I checkpoint persistono durante i riavvii, quindi i lavori di lunga durata possono interrompersi e riprendere senza perdere i progressi.

GPU consigliata: A100 80GB
96GB DI VRAMPosti di blocco persistentiCostruito per l'addestramento di modelli grandi
Implementare per la formazione AI

Costruisci & esplora con l'IA

Avvia un'istanza GPU e configura il tuo ambiente in pochi minuti. Collegati tramite il browser o il terminale, quindi inizia subito a iterare.

GPU consigliata: RTX 4090
Accesso root completo per installare il proprio stackAccesso al browser o al terminale SSHAbbastanza conveniente per correre tutto il giorno
Inizia a creare

Genera immagini & video

Esegui Stable Diffusion, ComfyUI e rendering job con VRAM sufficiente per output ad alta risoluzione ed elaborazione batch.

GPU consigliata: RTX 4090
Abbastanza VRAM per lavori di immagine batchRendering veloce e convenienteSupporto di diffusione stabile incorporato
Implementare per la generazione

Elabora & codifica video

Codifica, transcodifica ed esegui il rendering video ad alta velocità con accelerazione hardware, senza vincolare le tue macchine.

GPU consigliata: RTX PRO 6000 (Server)
NVENC di nona generazione per una codifica veloce e di alta qualitàCodifica 8K a piena velocitàCodifica che funziona indipendentemente dalla CPU
Deploy per la codifica

Inizia più velocemente con le app già pronte

Lancia app preconfigurate in un clic, salta l'installazione manuale e mettiti subito al lavoro.
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Paga solo mentre la GPU è in esecuzione

Paga solo mentre la GPU è in esecuzione

Le GPU vengono fatturate ogni ora utilizzando i crediti di un saldo condiviso. Aggiungi crediti secondo necessità, distruggi la tua istanza quando hai finito e conserva i crediti non utilizzati per un secondo momento.

Perché scegliere la GPU Hostinger per carichi di lavoro AI

Paghi solo per quello che usi

Fatturazione al minuto significa che paghi solo per il calcolo che usi.

Pronto in circa 30 secondi

Avvia app preconfigurate senza installare driver, contenitori o dipendenze.

Gestire da un'unica dashboard

Monitora l'utilizzo e gestisci le tue istanze ogni volta che ne hai bisogno.

Il tuo carico di lavoro è pronto, così come le GPU.

Avvio su GPU dedicate in pochi secondi. Paga a ore, senza contratto a lungo termine o hardware da acquistare.
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Domande frequenti sulla GPU Hostinger

Trova le risposte alle domande più frequenti su Hostinger GPU.
Sì. Le istanze GPU vengono fatturate a ore in crediti e vengono addebitate solo mentre un'istanza è in esecuzione. Interrompila quando hai finito, non c'è un impegno minimo o un contratto a lungo termine.
Distruggere un'istanza è permanente e non può essere annullato. Tutto ciò che non viene salvato nell'archiviazione persistente viene perso. Il riavvio, al contrario, riavvia l'istanza senza eliminarla, i file e l'installazione rimangono intatti.
Dipende principalmente dalle dimensioni del modello. I modelli più piccoli e la generazione di immagini funzionano bene su RTX 4090 o L40S, i modelli più grandi e la formazione seria beneficiano della VRAM aggiuntiva di A100 o B200. Se non sei sicuro, il nostro selettore GPU adatta il tuo carico di lavoro all'opzione giusta.
Entrambi. Ogni istanza è dotata di terminale completo e accesso SSH, quindi puoi installare tutto ciò di cui hai bisogno. Se preferisci saltare l'installazione, app con un clic come Ollama sono pronte per essere distribuite fin dall'inizio.
La disponibilità cambia in tempo reale in base alla domanda e varia in base alla regione. Mostriamo la disponibilità in tempo reale prima della distribuzione, in modo da sapere sempre cosa è effettivamente disponibile piuttosto che scoprirlo dopo l'impegno.
Noleggiare una GPU significa accedere alla potenza di elaborazione grafica ad alte prestazioni tramite cloud invece di acquistare l'hardware fisico. Si paga solo per il tempo di elaborazione utilizzato, all'ora o anche al secondo, e il fornitore si occupa della manutenzione, del raffreddamento e degli aggiornamenti dei driver. È una scelta comune per la formazione sull'intelligenza artificiale, l'inferenza sull'apprendimento automatico, il rendering 3D e altre attività che richiedono una potenza di elaborazione pesante senza il costo iniziale di possedere una GPU.

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