Chat e inferenza LLM
Potenzia chatbot, copiloti e API con prestazioni GPU a bassa latenza, disponibili 24 ore su 24.Usa Ollama e Open WebUI, oppure porta il tuo modello con vLLM o LangChain.
Blackwell B200 dedicato, accesso non condiviso per la formazione e l'esecuzione dei modelli AI più grandi.
192GB VRAM
Consigliato per:
Carichi di lavoro che richiedono risorse dedicate
Inferenza AI su scala
Formazione LLM di frontiera
Simulazioni scientifiche e calcolo ad alte prestazioni
L'ultimo fiore all'occhiello Blackwell per la formazione e l'esecuzione dei più grandi modelli di IA.
192GB VRAM
Consigliato per:
Messa a punto di grandi modelli
Inferenza AI su scala
Formazione LLM di frontiera
Simulazioni scientifiche e calcolo ad alte prestazioni
Collaudato cavallo di battaglia del data center per una seria formazione e inferenza AI.
80GB VRAM
Consigliato per:
Formazione LLM
Messa a punto dei grandi modelli
Inferenza a grandi lotti
Scalabilità multi-GPU
Versatile GPU Ada Lovelace che bilancia prestazioni di inferenza forti con grande efficienza di prezzo.
48GB VRAM
Consigliato per:
Inferenza AI e AI generativa
Rendering 3D e workstation virtuali
Messa a punto di modelli di medie dimensioni
Transcodifica e streaming video
GPU Enterprise Blackwell realizzata per carichi di lavoro professionali impegnativi di IA e visualizzazione.
96GB VRAM
Consigliato per:
Inferenza e messa a punto di grandi modelli
Elaborazione e streaming video
Simulazioni ingegneristiche e calcolo scientifico
Rendering e visualizzazione 3D intensivi
Prezzo-prestazioni imbattibile per la sperimentazione e carichi di lavoro più piccoli - l'ingresso ideale nel GPU computing.
24GB VRAM
Consigliato per:
Development and experimentation
Generazione di immagini e video AI
Rendering 3D
Inferenza per modelli piccoli e medi
Dal primo modello all'inferenza di produzione, esegui carichi di lavoro GPU impegnativi senza acquistare hardware o giustificare CapEx.
Potenzia chatbot, copiloti e API con prestazioni GPU a bassa latenza, disponibili 24 ore su 24.Usa Ollama e Open WebUI, oppure porta il tuo modello con vLLM o LangChain.
I checkpoint persistono durante i riavvii, quindi i lavori di lunga durata possono interrompersi e riprendere senza perdere i progressi.
Avvia un'istanza GPU e configura il tuo ambiente in pochi minuti. Collegati tramite il browser o il terminale, quindi inizia subito a iterare.
Esegui Stable Diffusion, ComfyUI e rendering job con VRAM sufficiente per output ad alta risoluzione ed elaborazione batch.
Codifica, transcodifica ed esegui il rendering video ad alta velocità con accelerazione hardware, senza vincolare le tue macchine.
Paghi solo per quello che usi
Pronto in circa 30 secondi
Gestire da un'unica dashboard