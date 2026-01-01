Hostinger Agent

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Cosa possono fare gli agenti di Hostinger

Business e strategia

Convalida la tua idea, definisci la tua offerta e crea un piano chiaro.

Business e strategia

Identità del brand

Genera loghi e immagini che rendono la tua attività coerente e professionale.

Identità del brand

Marketing e SEO

Trova parole chiave pertinenti, rivedi le tue pagine e individua i modi per migliorare il tuo posizionamento.

Marketing e SEO

Pianificazione delle attività

Ottieni supporto dall'AI per attività ricorrenti, decisioni e passaggi successivi.

Pianificazione delle attività

AI generica vs. Hostinger Agent

L'AI generica attende le istruzioni. Hostinger Agent ti guida passo per passo.

Un chatbot generico

  • Aspetta il prompt perfetto.
  • Devi sapere cosa chiedere.
  • Dà risposte generiche.
  • Un botta e risposta senza fine.

Hostinger Agent

  • Parte da competenze già acquisite.
  • Ti guida ponendoti le domande giuste.
  • Funziona con il tuo account Hostinger.
  • Fornisce risultati completi.

Salta il prompt. Inizia con un'attività.

Scegli cosa devi fare, segui una procedura già pronta e ottieni un risultato pratico che puoi utilizzare.
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Segui i passaggi indicati
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Non sai da dove cominciare? Rivolgiti a un esperto

Business advisor

Convaliderò le tue idee, scoprirò opportunità di crescita e ti aiuterò a decidere cosa fare dopo.
Scriverò testi di siti web, post di blog e descrizioni di prodotti che coinvolgano il tuo pubblico.
Scoprirò le parole chiave che cercano, individuerò cosa sta frenando il tuo sito e ti mostrerò in quali ambiti i tuoi competitor stanno ottenendo risultati migliori.
Ti aiuterò a organizzare il tuo lancio, a pianificare i contenuti per un mese e ti mostrerò quali canali meritano davvero la tua attenzione.
Mi occuperò di redigere i documenti legali essenziali, ti spiegherò i contratti prima che tu li firmi e ti aiuterò a evitare errori che potrebbero rivelarsi costosi.
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Casi d'uso

Cosa vuoi fare?

Scegli cosa devi fare, segui una guida pronta all'uso e ottieni un risultato concreto che puoi mettere in pratica.

Programma post sui social

Programma post sui social

Pianifica e pubblica i post automaticamente.
Crea contenuti di marketing

Crea contenuti di marketing

Genera annunci e contenuti di marketing partendo dal tuo sito web.
Scrivi post SEO per il blog

Scrivi post SEO per il blog

Genera post per il blog con la ricerca delle parole chiave già integrata.
Genera i contenuti del sito web

Genera i contenuti del sito web

Crea contenuti per le tue pagine in pochi minuti.
Trova potenziali clienti e contattali

Trova potenziali clienti e contattali

Scopri i potenziali clienti e invia loro messaggi in modo automatico.
Scrivi email professionali

Scrivi email professionali

Descrivi la situazione e ricevi una bozza di email ben curata.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Crea un'informativa sulla privacy chiara e personalizzata per la tua attività.
Rivedi i tuoi prezzi

Rivedi i tuoi prezzi

Ottieni feedback su prezzi, costi, margini e modello di prezzi.
Pronto ad aiutarti con le attività aziendali quotidiane.
150+
Skills
Collega gli strumenti che già utilizzi.
1.000
App
Scelto da aziende di tutto il mondo.
50+
Paesi serviti

Scegli come iniziare con gli agenti AI

1.000 crediti al mese
Si aggiorna automaticamente, nessuna azione richiesta.
Oltre 150 competenze pronte all'uso
Organizzate per attività, inclusi articoli di blog, audit SEO e testi pubblicitari.
Collega le tue app preferite
Utilizza Gmail, Notion, Slack, WhatsApp e oltre 1.000 strumenti nel tuo flusso di lavoro.
Crea immagini, loghi e visual brandizzati
Crea elementi visivi più velocemente con l'assistenza AI.
Verifica idee di business e prezzi
Ottieni feedback prima di investire tempo e denaro.
Carica file e traccia le versioni
Visualizza in anteprima il lavoro e conserva ogni versione.
Automatizza la tua lista di cose da fare
Pianifica le attività ricorrenti e lascia che sia il tuo agente a occuparsene.
Più popolare

12 mesi

30% di sconto
9,99
6,99/mese

3 mesi

7,99/mese

1 mese

9,99/mese

Si rinnova a 8,99 €/mese. I prezzi non includono le tasse applicabili.

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Non crederci sulla parola

Scopri cosa dicono i clienti di tutto il mondo della loro esperienza con Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Cofondatori di Nohma

"Onestamente, consideriamo Hostinger il punto di riferimento per i nostri tecnici quando forniscono assistenza."

Owen Phillips
Owen Phillips
Fabbro

"Poter gestire hosting, nome di dominio e certificato SSL in un unico posto è stato davvero fantastico."

Jordi Robert
Jordi Robert
Esperto di marketing

“Hostinger è il miglior fornitore di hosting che abbia mai utilizzato. L'assistenza è eccellente e i prezzi sono imbattibili.”

Anna Franques
Anna Franques
Designer e sviluppatrice digitale

"Consiglio ai miei clienti di migrare a Hostinger. È tutto semplice e vengono rilasciate continuamente nuove funzionalità."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Titolare di un'azienda

"Grazie alla semplice dashboard di Hostinger, possiamo gestire il nostro sito web WordPress in autonomia."

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Integrazioni

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Collega servizi di terze parti in modo che i tuoi agenti possano usarli durante la chat.
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Domande frequenti

Hostinger Agent è un'app basata sull'AI che ti offre un team di agenti specializzati, ognuno creato per un'area aziendale specifica come strategia, scrittura, SEO, marketing, legale, comunicazione con i clienti e vendite. Invece di un chatbot generico, avrai a disposizione esperti specializzati con cui potrai parlare in qualsiasi momento, in un linguaggio semplice. Non sono richieste competenze tecniche.
È pensato per solopreneur, chi ha un'attività secondaria e i proprietari di piccole imprese che gestiscono tutto in autonomia. Se hai mai desiderato avere uno specialista, un copywriter, un marketer o un consulente legale a disposizione, è esattamente ciò che Hostinger Agent ti offre.
A differenza dei chatbot AI generici, ogni agente Hostinger è pre-addestrato con una profonda esperienza in uno specifico settore di attività. Non è necessario creare il prompt perfetto: basta scegliere un agente e una competenza, e da lì ti guiderà verso un risultato utile.
Le competente sono template di attività predefiniti all'interno di ogni agente. Invece di dover capire cosa chiedere, selezioni una competenza e l'agente ti guida verso un risultato specifico: come scrivere un post del blog, effettuare una ricerca di parole chiave o generare una politica sulla privacy. Le competenze sono più veloci, più strutturate e producono risultati migliori rispetto all'inizio di una conversazione da zero.
No. Puoi riprendere una conversazione esistente o iniziarne una nuova: la scelta è tua. In entrambi i casi, il tuo agente ricorderà il contesto aziendale, le preferenze e le decisioni precedenti in tutte le conversazioni. Una nuova chat non è mai una tabula rasa.

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