Distribuisci Node.js a modo tuo
Concentrati sulla tua app, non sull'infrastruttura
Code-first distribuzione
Distribuisci da GitHub o direttamente dal tuo IDE.
Protezione integrata
SSL gestito, CDN, WAF e protezione DDoS sono inclusi.
Prezzi prevedibili
Costo mensile unico, senza spese nascoste o costi basati sull'utilizzo.
Infrastruttura gestita
AI Troubleshooter, backup e supporto inclusi.
Scegli un piano adatto al tuo progetto
Per privati e aziende
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Ottieni l'app Node.js in 2 passaggi
1. Collega il tuo progetto
Connetti GitHub, carica un file ZIP o esegui il deployment dall'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.
2. Distribuisci immediatamente
Avvia la tua app web Node.js in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: tutto sotto controllo.
Perché eseguire Node.js su Hostinger?
Prezzi prevedibili
Nessuna fatturazione a consumo
Progettato per flussi di lavoro di programmazione AI
Un'implementazione, infiniti modi per costruire
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Hosting Node.js gestito o Node.js su VPS - scegli tu
FAQ sull'hosting Node.js
Qual è la differenza tra Hosting Node.js gestito e Node.js su VPS?
L'Hosting Node.js Gestito si basa su un deployment più snello e un'esperienza a manutenzione zero, mentre Node.js su VPS ti offre un controllo più approfondito a livello di server e libertà di configurazione.
Posso fare il deploy da GitHub o direttamente dal mio IDE?
Sì — l'Hosting Node.js Gestito supporta l'integrazione con GitHub e il deployment basato su IDE.
L'Hosting Node.js Gestito include funzionalità di sicurezza?
Sì — SSL gestito, CDN, WAF e protezione DDoS sono inclusi.
Quando dovrei scegliere VPS invece?
Scegli il VPS quando hai bisogno di accesso root completo, configurazione server personalizzata, accesso al terminale del browser o flussi di lavoro Docker Compose.
I prezzi sono diversi tra le due opzioni?
Sì — L'hosting Node.js gestito parte da 3,99 €, mentre il VPS parte da 7,99 €.