Fino al 75% di sconto sull'hosting Node.js

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Rendi operativa la tua app Node.js senza gestione del server, o scegli un VPS per il controllo completo. Paga un prezzo fisso mensile senza fatturazione basata sull'utilizzo.
Da 18,99 €  3,99  € /mese
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Concentrati sulla tua app, non sull'infrastruttura

Hosting node.js gestito Node.js su VPS

Code-first distribuzione

Distribuisci da GitHub o direttamente dal tuo IDE.

Protezione integrata

SSL gestito, CDN, WAF e protezione DDoS sono inclusi.

Prezzi prevedibili

Costo mensile unico, senza spese nascoste o costi basati sull'utilizzo.

Infrastruttura gestita

AI Troubleshooter, backup e supporto inclusi.

Scegli un piano adatto al tuo progetto

Popolare
79% di sconto
Hosting Node.js gestito
18,99  €
3,99  € /mese
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.

Per privati e aziende

Ottieni un'infrastruttura gestita e concentrati sul codice
Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
CDN gratuita interna
Esegui il push su GitHub e distribuisci automaticamente
Distribuisci direttamente dal tuo IDE
Database MySQL gestito
Backup giornalieri e su richiesta
WAF e protezione DDoS
Crea con Node.js, PHP/HTML, WordPress, website builder, Horizons

Risorse

2 vCPU
3GB di RAM
50 GB NVMe
Larghezza di banda illimitata
64% di sconto
Node.js su VPS
21,99  €
7,99  € /mese
Ottieni 24 mesi per 191,76 € (prezzo normale 527,76 €). Rinnova a 14,99 €/mese.

Per il pieno controllo

Prendi il pieno controllo su server, runtime e deployment
Accesso root completo
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Docker manager
Gestione del firewall
Velocità di rete di 1 Gbps
Backup settimanali gratuiti
API pubblica
Assistente AI basato su MCP

Risorse

2 vCPU
8GB di RAM
100 GB NVMe
8TB largezza di banda
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Supportiamo oltre 1 milione di sviluppatori in tutto il mondo

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Ottieni l'app Node.js in 2 passaggi

Hosting node.js gestito Node.js su VPS
1. Collega il tuo progetto

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Connetti GitHub, carica un file ZIP o esegui il deployment dall'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci immediatamente

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Avvia la tua app web Node.js in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: tutto sotto controllo.

Perché eseguire Node.js su Hostinger?

Prezzi prevedibili

Piani mensili economici per Hosting Node.js gestito e VPS

Nessuna fatturazione a consumo

Paga un prezzo mensile, non costi aggiuntivi legati al traffico o al tempo di esecuzione

Progettato per flussi di lavoro di programmazione AI

Distribuisci da GitHub o dal tuo IDE ed esegui app realizzate con React, Next.js, Vite, Vue.js e altri framework moderni
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Un'implementazione, infiniti modi per costruire

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Entrambi eseguono Node.js su Hostinger. La differenza è quanto dell'ambiente vuoi gestire
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Configurazione manuale e flusso di lavoro di deployment personalizzato

Protezione

SSL gestito, CDN, WAF e protezione DDoS
Gestione del firewall e protezione DDoS

Backup

Backup giornalieri e su richiesta
Backup settimanali gratuiti e snapshot

Larghezza di banda

Illimitato
8 TB

FAQ sull'hosting Node.js

Trova le risposte alle domande più frequenti sull'hosting Node.js.

Qual è la differenza tra Hosting Node.js gestito e Node.js su VPS?

L'Hosting Node.js Gestito si basa su un deployment più snello e un'esperienza a manutenzione zero, mentre Node.js su VPS ti offre un controllo più approfondito a livello di server e libertà di configurazione.

Posso fare il deploy da GitHub o direttamente dal mio IDE?

Sì — l'Hosting Node.js Gestito supporta l'integrazione con GitHub e il deployment basato su IDE.

L'Hosting Node.js Gestito include funzionalità di sicurezza?

Sì — SSL gestito, CDN, WAF e protezione DDoS sono inclusi.

Quando dovrei scegliere VPS invece?

Scegli il VPS quando hai bisogno di accesso root completo, configurazione server personalizzata, accesso al terminale del browser o flussi di lavoro Docker Compose.

I prezzi sono diversi tra le due opzioni?

Sì — L'hosting Node.js gestito parte da 3,99 €, mentre il VPS parte da 7,99 €.

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