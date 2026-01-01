Continua con l'hosting di sviluppo

Sviluppa con Continue.dev e distribuisci le tue app su Hostinger.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Un unico prezzo mensile, senza costi nascosti.

Scegli il piano più adatto al tuo flusso di lavoro e ospita Continue.dev in tutta sicurezza. Goditi prestazioni affidabili, una configurazione semplice e la nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Pubblica più velocemente ciò che crei con Continue.dev

Porta il tuo progetto creato con Continue.dev dal prototipo alla produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. L'hosting Node.js di Hostinger offre alla tua app un percorso semplice dallo sviluppo locale all'ambiente di produzione, permettendoti di implementare il progetto che hai perfezionato e continuare a lavorare con lo stack tecnologico che già conosci. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per Node.js, con uptime affidabile e capacità di gestire un traffico crescente. Questo significa meno tempo dedicato alla configurazione e alla manutenzione del server e più tempo per rilasciare nuove funzionalità e migliorare il prodotto.
continua.dev hosting

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Continue.dev

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Continue.dev.
L'hosting di Continue.dev è un ambiente gestito per l'esecuzione e la connessione di Continue.dev con le tue app, strumenti e provider di modelli. Ti aiuta a implementare le tue applicazioni più velocemente senza doverti occupare personalmente della configurazione del server, degli aggiornamenti o della manutenzione di base.
Un VPS ti offre il pieno controllo del server, ma la configurazione, la sicurezza, la scalabilità e gli aggiornamenti sono a tuo carico. L'hosting di Continue.dev è più semplice: è preconfigurato per il servizio, quindi puoi iniziare più velocemente con meno lavoro manuale.
Sì. L'hosting di Continue.dev supporta repository GitHub privati, quindi puoi connettere il tuo codice in modo sicuro e mantenere i progetti interni protetti durante la distribuzione.
I piani tariffari possono includere limiti di risorse basati sull'utilizzo. Se la tua app necessita di maggiore capacità, puoi effettuare l'upgrade prima di raggiungere i limiti, evitando così di pagare costi aggiuntivi imprevisti.
La configurazione è semplice e pensata per utenti esperti. Se stai migrando da un altro host, puoi trasferire il tuo progetto collegando il repository, configurando l'ambiente e distribuendolo in pochi passaggi.

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