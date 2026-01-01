Hosting più leggero

Distribuisci le app create con Softr su Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
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Prezzi mensili semplici, senza costi nascosti.

Distribuisci le app che crei con Softr su un hosting affidabile, progettato per la produzione. Provalo in tutta sicurezza, grazie alla nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
4CPU Core
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Da Softr alle app live, più veloce

Porta le app e i siti web che crei con Softr dal prototipo alla produzione senza dover riprogettare il tuo stack tecnologico. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice per implementare il tuo progetto, in modo che la tua logica personalizzata e le API vadano online con una configurazione minima. Una volta che la tua app è online, l'infrastruttura gestita mantiene stabile il runtime anche con l'aumento del traffico. Ottieni uptime affidabile, scalabilità e meno tempo dedicato alla manutenzione dei server.
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Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Softr

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Softr.
L'hosting Softr significa distribuire l'app o il sito Node.js che hai creato con Softr su un server di produzione, dove gli utenti possono accedervi. È importante perché l'hosting di produzione gestisce i tempi di attività, la configurazione in fase di esecuzione e l'accesso alla tua app al di fuori del tuo computer locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sul progetto Softr anziché sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal repository senza rendere pubblico il codice.
Sì, ogni piano ha dei limiti di risorse e, se la tua app cresce e li supera, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma un traffico elevato o un consumo di risorse prolungato potrebbero richiedere un piano più potente.
Collega il tuo codice sorgente esistente a Git oppure caricalo, quindi indica a Hostinger il punto di ingresso dell'applicazione e le variabili d'ambiente. Se stai migrando da un altro host, puoi migrare lo stesso progetto Node.js con modifiche minime al codice.

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