Da Softr alle app live, più veloce

Porta le app e i siti web che crei con Softr dal prototipo alla produzione senza dover riprogettare il tuo stack tecnologico. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice per implementare il tuo progetto, in modo che la tua logica personalizzata e le API vadano online con una configurazione minima. Una volta che la tua app è online, l'infrastruttura gestita mantiene stabile il runtime anche con l'aumento del traffico. Ottieni uptime affidabile, scalabilità e meno tempo dedicato alla manutenzione dei server.