Servizio di hosting per pacchi

Distribuisci le app create con Parcel più velocemente su Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di pacchi

Prezzi semplici, senza costi nascosti.

Ospita le tue app create con Parcel in tutta sicurezza su un hosting Node.js affidabile. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

La spedizione dei pacchi avviene più velocemente

Porta il codice che crei con Parcel dalle build locali alla distribuzione in produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. L'hosting Node.js di Hostinger offre alla tua app un percorso semplice verso la produzione, permettendoti di rilasciare il progetto che hai sviluppato con meno configurazione e meno passaggi di distribuzione. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per i carichi di lavoro Node.js, con uptime e scalabilità garantiti all'aumentare del traffico. Dedichi meno tempo alla manutenzione del server e più tempo a perfezionare il codice e le funzionalità che contano davvero.
hosting di pacchi

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di pacchi

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting per pacchi.
L'hosting su Parcel consiste nel distribuire l'applicazione o il sito Node.js che hai creato con Parcel su un server attivo, in modo che gli utenti possano accedervi. È importante perché il tuo progetto necessita di un ambiente di runtime, di gestione dei processi e di accesso alla rete al di fuori del tuo computer locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, gli aggiornamenti del sistema operativo, la versione di Node e la configurazione del deployment. Con il nostro hosting Node.js, l'ambiente viene gestito per te, così puoi concentrarti sull'applicazione anziché sulla manutenzione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti potranno poi essere scaricati da Git, proprio come con un repository pubblico.
I piani includono limiti di risorse definiti e, se la tua app cresce superandoli, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore anziché pagare costi aggiuntivi a sorpresa. Se il traffico diventa costante o richiede molte risorse, è meglio passare a un piano più grande prima che le prestazioni calino.
Carica il tuo progetto su GitHub o dal tuo ambiente locale, quindi connetti il repository e imposta i comandi di compilazione e avvio. Se stai migrando da un altro host, mantieni la stessa versione di Node.js e le stesse variabili d'ambiente per semplificare la configurazione.

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