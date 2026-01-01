La spedizione dei pacchi avviene più velocemente

Porta il codice che crei con Parcel dalle build locali alla distribuzione in produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. L'hosting Node.js di Hostinger offre alla tua app un percorso semplice verso la produzione, permettendoti di rilasciare il progetto che hai sviluppato con meno configurazione e meno passaggi di distribuzione. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per i carichi di lavoro Node.js, con uptime e scalabilità garantiti all'aumentare del traffico. Dedichi meno tempo alla manutenzione del server e più tempo a perfezionare il codice e le funzionalità che contano davvero.