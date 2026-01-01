Hosting di Lovable

Distribuisci app create con Lovable in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting lovable

Prezzi semplici, senza costi nascosti

Distribuisci le app che crei con Lovable su un'infrastruttura sicura di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Da una build Lovable all’app funzionante

Porta ciò che crei su Lovable in produzione senza configurazioni aggiuntive. L'hosting Node.js di Hostinger offre alla tua app un percorso semplice dal prototipo al sito live, permettendoti di caricare il codice e avviare il tuo progetto con il minimo sforzo. Una volta distribuita, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione dei server e più tempo per rilasciare funzionalità su cui i tuoi utenti possono contare.
hosting di lovable

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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FAQ sull'hosting di Lovable

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Lovable.
L'hosting di Lovable consiste nel distribuire l'app Node.js che hai creato con Lovable su un server attivo, dove gli utenti possono accedervi. È importante perché Lovable serve per creare l'applicazione, mentre l'hosting fornisce l'ambiente di runtime, l'uptime e l'accesso pubblico necessari all'applicazione in produzione.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, l'ambiente di runtime Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'app che hai creato su Lovable invece che sulla manutenzione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci il ramo desiderato. Gli aggiornamenti da quel repository potranno quindi essere integrati nella tua distribuzione senza rendere pubblico il codice.
Sì, ogni piano ha dei limiti di risorse e, se la tua app li supera, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi nascosti per picchi di traffico imprevisti, ma dovresti scegliere un piano adeguato al tuo utilizzo previsto.
Carica la tua app Lovable su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuiscila. Se stai migrando da un altro host, di solito puoi riutilizzare lo stesso codice sorgente e le stesse variabili d'ambiente, quindi la configurazione è semplice.

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