Realizzate con facilità i progetti di Storybook.

Distribuisci il tuo progetto Storybook con una configurazione che semplifica il flusso di lavoro. Carica il tuo codice e l'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso chiaro dalle build locali al sito di documentazione live o alla sandbox dei componenti, senza bisogno di configurazioni server aggiuntive. Il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per l'affidabilità, quindi gli aggiornamenti sono prevedibili e i picchi di traffico sono più facili da gestire. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione del deployment e più tempo per perfezionare i componenti dell'interfaccia utente di cui il tuo team ha bisogno.