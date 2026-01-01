Presentazione di Storybook

Distribuisci app create con Storybook in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Ospita le tue app Storybook in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Provala senza rischi grazie alla nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
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50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
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Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Realizzate con facilità i progetti di Storybook.

Distribuisci il tuo progetto Storybook con una configurazione che semplifica il flusso di lavoro. Carica il tuo codice e l'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso chiaro dalle build locali al sito di documentazione live o alla sandbox dei componenti, senza bisogno di configurazioni server aggiuntive. Il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per l'affidabilità, quindi gli aggiornamenti sono prevedibili e i picchi di traffico sono più facili da gestire. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione del deployment e più tempo per perfezionare i componenti dell'interfaccia utente di cui il tuo team ha bisogno.
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Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

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Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'organizzazione di libri illustrati

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Storybook.
L'hosting di Storybook significa distribuire l'app o il sito Node.js che hai creato con Storybook in un ambiente di produzione dove gli utenti possono accedervi. È importante perché le anteprime locali non sono sufficienti per la produzione, i test o la condivisione di una versione stabile con il tuo team.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la versione di Node, il supervisore dei processi e gli aggiornamenti. Con il nostro hosting Node.js, questi aspetti vengono gestiti per te, così puoi concentrarti sull'applicazione basata su Storybook anziché sulla manutenzione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci dal ramo desiderato. Puoi continuare a caricare aggiornamenti su GitHub e ridistribuire dallo stesso repository.
Esistono dei limiti di utilizzo per ogni piano e, se la tua app li supera, potrebbe essere necessario un upgrade. Non nascondiamo costi aggiuntivi con addebiti a sorpresa per ogni singola richiesta, ma ti consigliamo di verificare le risorse del tuo piano prima di avviare l'app su larga scala.
Collega il tuo repository Git esistente o carica il progetto, imposta il comando di avvio di Node.js e le variabili d'ambiente, quindi distribuisci. Se stai migrando da un ambiente locale, assicurati che l'app venga eseguita in modalità di produzione e che siano inclusi tutti i passaggi di compilazione.

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