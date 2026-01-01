Dall'idea di Base44 all'app live, velocemente

Porta le app e i prototipi che crei con Base44 dall'idea alla distribuzione in produzione senza cambiare il tuo modo di lavorare. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice verso la produzione, consentendo al tuo progetto di passare dall'ambiente locale a una configurazione pronta per gli utenti reali. Una volta in esecuzione, la tua app rimane su un'infrastruttura gestita, con uptime e scalabilità gestiti automaticamente. Questo significa meno tempo dedicato alla gestione dei server e più tempo per perfezionare le funzionalità, correggere i bug e rilasciare aggiornamenti.