Hosting di Base44

Distribuisci app create con Base44 in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting base44

Prezzi semplici per l'hosting di Base44

Distribuisci le app che crei con Base44 su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Dall'idea di Base44 all'app live, velocemente

Porta le app e i prototipi che crei con Base44 dall'idea alla distribuzione in produzione senza cambiare il tuo modo di lavorare. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice verso la produzione, consentendo al tuo progetto di passare dall'ambiente locale a una configurazione pronta per gli utenti reali. Una volta in esecuzione, la tua app rimane su un'infrastruttura gestita, con uptime e scalabilità gestiti automaticamente. Questo significa meno tempo dedicato alla gestione dei server e più tempo per perfezionare le funzionalità, correggere i bug e rilasciare aggiornamenti.
hosting base44

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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FAQ sull'hosting Base44

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Base44.
Significa distribuire l'app Node.js che hai creato con Base44 su un server di produzione, in modo che gli utenti possano accedervi. L'hosting Base44 è importante perché la tua applicazione necessita di un ambiente di runtime, un URL pubblico e un'infrastruttura gestita al di fuori del tuo computer locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'app creata con Base44.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo che desideri eseguire. Gli aggiornamenti potranno quindi essere distribuiti dallo stesso repository man mano che effettui il push delle modifiche.
Se la tua app supera le risorse incluse, le prestazioni potrebbero rallentare e potresti aver bisogno di un piano superiore. Non nascondiamo i costi aggiuntivi per l'hosting Node.js, quindi controlla i limiti del tuo piano prima del lancio se prevedi picchi di traffico.
Distribuisci l'app dal tuo repository GitHub o carica i file del progetto, quindi imposta le variabili d'ambiente e avvia il comando su Hostinger. Se stai migrando da un altro host, punta il tuo dominio alla nuova app dopo la verifica.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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