Da Bolt, una nuova idea, a un'applicazione funzionante.

Porta l'app o il sito web che crei con Bolt.new dal prototipo alla produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice per implementare il tuo progetto, consentendoti di passare dal codice generato a un'app live con una configurazione ridotta al minimo. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita e ottimizzata per Node.js, con uptime e scalabilità gestiti automaticamente. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione del server e più tempo per perfezionare il prodotto che i tuoi utenti vedranno.