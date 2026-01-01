Hosting Bolt

Distribuisci app create con Bolt.new in pochi minuti.

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Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Da Bolt, una nuova idea, a un'applicazione funzionante.

Porta l'app o il sito web che crei con Bolt.new dal prototipo alla produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice per implementare il tuo progetto, consentendoti di passare dal codice generato a un'app live con una configurazione ridotta al minimo. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita e ottimizzata per Node.js, con uptime e scalabilità gestiti automaticamente. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione del server e più tempo per perfezionare il prodotto che i tuoi utenti vedranno.
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Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

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Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

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Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Bolt

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Bolt.
Significa distribuire l'applicazione Node.js che hai creato in Bolt.new su un server di produzione, in modo che utenti reali possano accedervi. Questo offre al tuo progetto un ambiente di runtime stabile, un'infrastruttura gestita e un URL pubblico, invece di lasciarlo come prototipo locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti di sicurezza e il reverse proxy. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'applicazione creata con Bolt.new.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci il ramo desiderato. Gli aggiornamenti potranno poi essere inviati tramite Git come per qualsiasi altro progetto collegato.
I piani tariffari prevedono dei limiti per risorse e traffico. Se la crescita della tua app supera tali limiti, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma in caso di traffico elevato e costante, è consigliabile optare per un piano più potente.
Carica il progetto su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuiscilo sull'hosting Node.js. Se provieni da un altro host, di solito puoi mantenere lo stesso codice e modificare solo le variabili d'ambiente, i comandi di compilazione o le impostazioni di avvio.

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