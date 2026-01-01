Hosting Nestjs

Distribuisci le app NestJS in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Un unico prezzo, senza costi nascosti.

Ospita le tue app NestJS con la massima tranquillità su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Provala senza rischi grazie alla nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
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3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Hosting pronto per la produzione per NestJS

Distribuisci la tua app NestJS con una configurazione che si adatta al modo in cui i progetti Node.js vengono creati e distribuiti. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà dell'ambiente di runtime, in modo che controller, servizi e API siano pronti per l'esecuzione senza bisogno di ulteriori configurazioni del server. Il tuo progetto rimarrà su un'infrastruttura progettata per l'affidabilità, con la capacità di gestire il traffico man mano che cresce. Questo ti permetterà di dedicare meno tempo alla manutenzione e più tempo al rilascio di aggiornamenti alla tua app.
hosting NestJS

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting NestJS

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting Nestjs.
L'hosting NestJS è l'ambiente in cui distribuisci ed esegui la tua app NestJS, permettendole di ricevere traffico reale da Internet. È importante perché la tua app necessita di un runtime Node.js gestito, di un sistema di gestione dei processi e di risorse sufficienti per rimanere online dopo la distribuzione.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con il nostro hosting NestJS, questi aspetti vengono gestiti per te, permettendoti di distribuire l'applicazione senza dover configurare l'intera infrastruttura server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e seleziona il ramo che desideri distribuire. Dopodiché, gli aggiornamenti potranno essere distribuiti a partire dai nuovi push, proprio come con un repository pubblico.
I piani includono limiti di risorse, quindi se la tua app cresce oltre tali limiti, potresti dover passare a un piano superiore anziché pagare costi aggiuntivi a sorpresa. In caso di picchi di traffico, il principale fattore limitante è rappresentato dalla CPU, dalla memoria e dalla capacità dell'app incluse nel tuo piano.
Carica il tuo progetto NestJS su GitHub o importa il repository esistente, quindi connettilo a Hostinger e imposta il comando di avvio e le variabili d'ambiente. Se stai migrando da un altro host, copia prima la configurazione e le impostazioni del database, quindi distribuisci lo stesso codice sorgente qui.

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