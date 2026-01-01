hosting NestJS

Hosting pronto per la produzione per NestJS

Distribuisci la tua app NestJS con una configurazione che si adatta al modo in cui i progetti Node.js vengono creati e distribuiti. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà dell'ambiente di runtime, in modo che controller, servizi e API siano pronti per l'esecuzione senza bisogno di ulteriori configurazioni del server. Il tuo progetto rimarrà su un'infrastruttura progettata per l'affidabilità, con la capacità di gestire il traffico man mano che cresce. Questo ti permetterà di dedicare meno tempo alla manutenzione e più tempo al rilascio di aggiornamenti alla tua app.