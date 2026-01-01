Hosting con React Router

Distribuisci le app React Router in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di React Router

Prezzi semplici per l'hosting di React Router

Ospita la tua app React Router su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Distribuiscila con fiducia e, se non dovesse fare al caso tuo, la nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni ti copre le spalle.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Applicazioni React Router che rimangono veloci

Distribuisci la tua app React Router con una configurazione che si adatta al tuo flusso di lavoro attuale. Carica il tuo codice su un hosting Node.js ed esegui route, loader e logica server senza configurazioni aggiuntive, in modo che lo sviluppo locale passi alla produzione senza intoppi. La tua app rimane su un'infrastruttura gestita, progettata per gestire il traffico e rimanere online in modo affidabile. Questo ti consente di gestire meno attività di distribuzione e di dedicare più tempo all'interfaccia utente, al flusso di dati e alle modifiche del prodotto.
hosting di React Router

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di React Router

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting per React Router.
L'hosting di React Router significa distribuire l'app React che utilizza React Router in modo che possa essere eseguita in produzione e servire utenti reali. È importante perché il routing lato client richiede un host compatibile con Node.js in grado di servire correttamente l'app in caso di caricamento e aggiornamento diretto dell'URL.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node, la configurazione dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, la gestione del server viene affidata a terzi, permettendoti di concentrarti sullo sviluppo dell'applicazione anziché sulla manutenzione della macchina.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato, quindi effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere scaricati da GitHub senza rendere pubblico il repository.
Sì, i piani di hosting hanno limiti di risorse predefiniti e, se la tua app li supera, potresti dover passare a un piano superiore. Non ci sono costi aggiuntivi a sorpresa per i picchi di traffico, ma un utilizzo elevato e prolungato potrebbe richiedere un piano più costoso.
Carica l'app su GitHub o importa il tuo repository esistente, quindi collegalo a Hostinger e distribuiscilo. Se stai migrando da un altro host, imposta le opzioni di build e di avvio in modo che puntino all'app Node.js corrente e verifica le variabili d'ambiente prima di andare online.

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