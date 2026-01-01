Distribuisci le build di Claude Code in produzione più rapidamente

Porta le app e i prototipi che crei con Claude Code dallo sviluppo locale alla produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. Pubblica il tuo progetto Node.js e Hostinger si occuperà dell'esecuzione e del deployment, così la tua app sarà pronta per gli utenti senza bisogno di ulteriori configurazioni. Una volta online, il tuo progetto verrà eseguito su un'infrastruttura gestita, progettata per garantire un uptime costante e scalabilità. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione dei server e più tempo per perfezionare il codice e le funzionalità già implementate.