Hosting di Claude Code

Distribuisci app create con Claude Code in pochi minuti.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting claude code

Prezzi semplici per l'hosting di Claude Code

Pubblica le app che crei con Claude Code su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
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3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Distribuisci le build di Claude Code in produzione più rapidamente

Porta le app e i prototipi che crei con Claude Code dallo sviluppo locale alla produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. Pubblica il tuo progetto Node.js e Hostinger si occuperà dell'esecuzione e del deployment, così la tua app sarà pronta per gli utenti senza bisogno di ulteriori configurazioni. Una volta online, il tuo progetto verrà eseguito su un'infrastruttura gestita, progettata per garantire un uptime costante e scalabilità. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione dei server e più tempo per perfezionare il codice e le funzionalità già implementate.
hosting di claude code

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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FAQ sull'hosting Claude Code

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Claude Code.
L'hosting di Claude Code consiste nel distribuire le app Node.js create con Claude Code su un server di produzione, in modo che altri utenti possano utilizzarle. È importante perché la generazione del codice non è la stessa cosa dell'hosting in produzione: sono comunque necessari un ambiente di runtime, la gestione dei processi e l'accesso alla rete.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, Node.js, gli aggiornamenti e i processi dell'applicazione. Con l'hosting Node.js di Hostinger per Claude Code, la piattaforma si occupa del livello server, permettendoti di concentrarti sull'app e sul flusso di distribuzione anziché sull'amministrazione del sistema.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo che preferisci. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dallo stesso repository senza rendere pubblico il codice.
Il tuo piano prevede limiti di risorse fissi e, se il traffico li supera, l'app potrebbe rallentare o richiedere un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per le visite in eccesso, ma ti consigliamo di passare a un piano superiore prima che un carico elevato e prolungato influisca sulle prestazioni.
Carica il progetto su GitHub, collega il repository e distribuiscilo su Hostinger. Se stai migrando da un altro host, aggiorna le variabili d'ambiente e le impostazioni del dominio, quindi testa l'applicazione dopo la prima distribuzione.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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