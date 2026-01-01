Spedisci più velocemente ciò che costruisci in Windsurf

Porta le app che crei con Windsurf dal prototipo locale alla distribuzione in produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. Carica il tuo codice sull'hosting Node.js di Hostinger e il tuo progetto verrà eseguito con il runtime, la build e l'ambiente di produzione configurati in modo identico. Una volta online, la tua app verrà eseguita su un'infrastruttura gestita con uptime affidabile e capacità sufficiente a gestire il traffico in crescita. Dedicherai meno tempo alla manutenzione dei server e più tempo a perfezionare il prodotto che hai creato.