Hosting per windsurf

Crea con Windsurf, ospita su Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting per windsurf

Prezzi chiari per ogni progetto di windsurf

Distribuisci le app che crei con Windsurf su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Spedisci più velocemente ciò che costruisci in Windsurf

Porta le app che crei con Windsurf dal prototipo locale alla distribuzione in produzione senza modificare il tuo flusso di lavoro. Carica il tuo codice sull'hosting Node.js di Hostinger e il tuo progetto verrà eseguito con il runtime, la build e l'ambiente di produzione configurati in modo identico. Una volta online, la tua app verrà eseguita su un'infrastruttura gestita con uptime affidabile e capacità sufficiente a gestire il traffico in crescita. Dedicherai meno tempo alla manutenzione dei server e più tempo a perfezionare il prodotto che hai creato.
hosting per windsurf

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di windsurf

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Windsurf.
L'hosting Windsurf consiste nel distribuire le applicazioni Node.js create in Windsurf su un server di produzione, dove gli utenti possono accedervi. È importante perché Windsurf è lo strumento di sviluppo, mentre l'hosting è l'ambiente di produzione che esegue l'applicazione.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, l'ambiente di runtime Node.js, gli aggiornamenti e la gestione dei processi. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, permettendoti di concentrarti sull'applicazione sviluppata in Windsurf anziché sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, autorizza l'accesso al repository privato e distribuisci il ramo desiderato. Puoi mantenere il repository privato pur continuando a utilizzare la funzionalità push-to-deploy.
Ogni piano ha dei limiti di risorse, quindi se la tua app cresce e li supera, le prestazioni potrebbero risentirne e potresti dover passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma ti consigliamo di scegliere un piano adatto al traffico previsto e alle esigenze di tempo di esecuzione.
Carica il tuo progetto su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci il ramo desiderato. Se stai effettuando la migrazione da un altro host, aggiorna tutte le variabili d'ambiente e le impostazioni del database prima di trasferire il traffico.

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