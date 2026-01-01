Hosting Fastify

Distribuisci le app Fastify in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Prezzi Fastify semplici e trasparenti, senza costi nascosti.

Ospita la tua app Fastify in tutta sicurezza su un hosting Node.js affidabile, progettato per la produzione. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
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50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
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Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Velocizza l'hosting eliminando i colli di bottiglia.

Distribuisci la tua app Fastify con una configurazione che semplifica il percorso dal codice alla produzione. Carica il tuo progetto, avvia il runtime Node.js ed esegui API o siti web senza dover dedicare tempo alla configurazione personalizzata del server. La tua app rimane su un hosting gestito progettato per l'affidabilità, in modo che la crescita del traffico e la manutenzione ordinaria vengano gestite con meno intervento manuale. Questo ti garantisce un processo di distribuzione più snello e più tempo per concentrarti sulle route, la logica e le funzionalità che contano davvero.
hosting Fastify

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

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Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Fastify

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Fastify.
L'hosting Fastify significa eseguire un'app Fastify su un ambiente server che supporta Node.js, le dipendenze e il processo di avvio della tua app. È importante perché il tuo codice ha bisogno di un ambiente in cui essere eseguito continuamente, gestire le richieste e rimanere raggiungibile in produzione.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, il reverse proxy e gli aggiornamenti. Con il nostro hosting Node.js per Fastify, queste attività a livello di server vengono gestite per te, permettendoti di implementare l'applicazione senza dover gestire l'intera macchina.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti potranno poi essere scaricati da Git, proprio come con un repository pubblico.
I piani includono limiti di risorse predefiniti, quindi se la tua app Fastify supera tali limiti, potrebbe essere necessario effettuare un upgrade. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma un traffico costante superiore alla capacità del tuo piano può influire sulle prestazioni.
Carica il tuo progetto Fastify su GitHub, quindi connettilo a Hostinger e imposta il comando di avvio e le variabili d'ambiente. Se la tua applicazione è già in esecuzione in locale con Node.js, il processo di distribuzione è solitamente semplice.

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