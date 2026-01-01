Hosting Angular

Distribuisci app Angular con hosting Node.js scalabile in base alle tue esigenze.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Prezzi semplici per l'hosting Angular

Ospita la tua app Angular su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Se non dovesse essere la soluzione ideale, la nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni ti offre la massima tranquillità.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni Angular.

Distribuisci la tua app Angular su un hosting Node.js senza bisogno di configurare server aggiuntivi. Carica il tuo progetto e Hostinger si occuperà del flusso di runtime e di distribuzione, in modo che il tuo sito o la tua app vengano pubblicati senza intoppi. La tua applicazione viene eseguita su un'infrastruttura gestita, progettata per rimanere affidabile anche al variare del traffico, permettendoti di dedicare meno tempo alla manutenzione e più tempo al rilascio degli aggiornamenti. Questo ti offre un percorso più semplice dal codice alla produzione, con un hosting che non ti crea problemi.
hosting Angular

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Angular

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting Angular.
L'hosting Angular è l'ambiente di produzione in cui l'applicazione o il sito Node.js che hai creato con Angular viene eseguito per utenti reali. È importante perché hai bisogno di un server in grado di gestire il deployment, le dipendenze di runtime, il routing e il tempo di attività al di fuori della tua macchina locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, la gestione dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, la piattaforma si occupa del livello server, permettendoti di distribuire la tua app Angular senza dover gestire l'intera macchina.
Sì. Collega il tuo account GitHub, autorizza l'accesso al repository privato e distribuisci dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dallo stesso repository privato dopo ogni push.
Se il traffico supera i limiti del tuo piano, le richieste potrebbero essere limitate o le prestazioni potrebbero peggiorare fino a quando non effettuerai un upgrade. Hostinger non nasconde questo aspetto dietro a una fatturazione poco chiara per il superamento dei limiti; la capacità è legata al piano che scegli.
Carica il tuo progetto su GitHub o importa il codice esistente, quindi collega il repository a Hostinger e distribuisci l'applicazione. Se stai migrando da un altro host, dopo la distribuzione, punta il tuo dominio alla nuova applicazione e verifica le variabili d'ambiente e le impostazioni di build.

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