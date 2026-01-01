Hosting V0.dev

Distribuisci le app create con vO.dev in pochi minuti.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Un unico prezzo mensile, senza costi nascosti.

Implementa la tua app vO.dev in tutta sicurezza grazie all'affidabile hosting di Vercel. Ottieni prestazioni elevate, un'infrastruttura sicura e il supporto necessario per sviluppare senza preoccupazioni, il tutto con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Popolare
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Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Dal prototipo vO.dev al sito live, in modo rapido

Porta i progetti che crei con vO.dev dal prototipo alla produzione senza dover rielaborare il tuo stack. L'hosting Node.js di Hostinger ti offre un percorso semplice per distribuire l'app dietro i tuoi mockup dell'interfaccia utente, in modo che il tuo codice passi dai test locali all'ambiente di produzione con una configurazione minima. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per Node.js, con scalabilità e uptime gestiti in background. Dedichi meno tempo alla manutenzione del server e più tempo a perfezionare il prodotto che i tuoi utenti effettivamente vedono.
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Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting V0.dev

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di V0.dev.
L'hosting v0.dev è una configurazione per la distribuzione di applicazioni create con v0.dev su Vercel. Offre distribuzione gestita, scalabilità automatica e flussi di lavoro semplici basati su Git.
L'hosting VPS ti offre un server virtuale che gestisci in autonomia. L'hosting v0.dev su Vercel è completamente gestito, quindi non dovrai occuparti della configurazione del server, degli aggiornamenti o del dimensionamento.
Sì. Puoi collegare un repository GitHub privato e distribuirlo in modo sicuro tramite Vercel. L'accesso rimane controllato attraverso le autorizzazioni del tuo provider Git.
I piani Vercel includono limiti di utilizzo per larghezza di banda, tempo di compilazione ed esecuzione serverless. In caso di superamento di tali limiti, potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi in base al piano sottoscritto.
Sì. Nella maggior parte dei casi, puoi connettere il tuo repository, rivedere le variabili d'ambiente e distribuire. Se necessario, puoi spostare il tuo dominio e aggiornare il DNS dopo la configurazione.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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