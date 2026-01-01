Preact Hosting

L'hosting Preact consiste nel distribuire un'applicazione Preact in un ambiente di produzione in grado di eseguire la build Node.js e di renderla disponibile agli utenti. È importante perché, una volta che l'applicazione lascia la macchina locale, è necessario disporre di un ambiente di runtime stabile, di un flusso di lavoro di distribuzione efficiente e di un percorso di scalabilità.