Hosting Preact

Distribuisci rapidamente le app Preact su Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
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Preact Hosting

Prezzi mensili semplici, senza costi nascosti.

Ospita la tua app Preact su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi implementarla in tutta tranquillità.
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5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per adattarsi alle diverse scale di Preact

Distribuisci la tua app Preact su hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Carica il tuo codice e il runtime si occuperà dell'app, garantendo che pagine e componenti vengano caricati esattamente come li hai creati, con un percorso semplice dallo sviluppo locale alla produzione. Il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita, progettata per rimanere stabile anche con l'aumento del traffico. Questo ti offre meno preoccupazioni in fase di distribuzione, maggiore affidabilità quotidiana e più tempo per concentrarti sullo sviluppo di nuove funzionalità anziché sulla manutenzione del server.
Preact Hosting

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Preact

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Preact.
L'hosting Preact consiste nel distribuire un'applicazione Preact in un ambiente di produzione in grado di eseguire la build Node.js e di renderla disponibile agli utenti. È importante perché, una volta che l'applicazione lascia la macchina locale, è necessario disporre di un ambiente di runtime stabile, di un flusso di lavoro di distribuzione efficiente e di un percorso di scalabilità.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la versione di Node.js, gli aggiornamenti, il gestore dei processi e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività infrastrutturali vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'applicazione Preact invece che sulla manutenzione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci il ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal repository proprio come in un progetto pubblico.
Il tuo piano prevede dei limiti di risorse e, se la tua app cresce superandoli, potrebbe essere necessario un upgrade. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico, ma un utilizzo prolungato al di sopra dei limiti del tuo piano richiede un piano superiore.
Pubblica la tua app su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci la build. Se stai migrando da un altro host, aggiorna le variabili d'ambiente e le impostazioni del dominio, quindi verifica l'app in produzione.

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