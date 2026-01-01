Hosting di Google Antigravity

Distribuisci più velocemente le app create con Google Antigravity

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
Inizia ora
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di Google Antigravity

Un unico prezzo per l'hosting di Google Antigravity

Distribuisci le app che crei con Google Antigravity su un hosting Node.js sicuro di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
Visualizza tutte le funzionalità

Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Distrubuisci più velocemente con i flussi di lavoro di Google Antigravity

Prendi ciò che crei su Google Antigravity e portalo in produzione su un hosting Node.js senza dover rielaborare il tuo stack. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà della configurazione runtime, in modo che la tua app si avvii correttamente e si comporti come previsto. Una volta online, il tuo progetto verrà eseguito su un'infrastruttura gestita, progettata per garantire uptime costante e scalabilità. Questo ti offre un percorso di implementazione più semplice e meno tempo dedicato alla manutenzione dei server.
hosting di Google antigravity

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

Visualizza i piani

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
Inizia
Distribuzione locale. Portata globale.

FAQ sull'hosting di Google Antigravity

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Google Antigravity.
L'hosting di Google Antigravity consiste nel distribuire le app o i siti Node.js che crei con Google Antigravity su un server di produzione. È importante perché il tuo progetto necessita di un ambiente di runtime, di una connessione di rete e di un'operatività continua al di fuori del tuo computer locale prima che chiunque altro possa utilizzarlo.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'applicazione creata con Google Antigravity invece che sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Puoi mantenere il repository privato pur continuando a utilizzare i deployment basati su push.
Ogni piano ha dei limiti di risorse, quindi se la tua app cresce e li supera, potresti dover passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico, ma un utilizzo prolungato che supera la capacità del tuo piano potrebbe richiedere un piano di livello superiore.
Se la tua app si trova su Git o su un altro host, caricala su GitHub, collega il repository e distribuiscila su Hostinger. Se parti da codice locale, caricalo prima su un repository, quindi utilizza lo stesso flusso di distribuzione con modifiche minime.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.