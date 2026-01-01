Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
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Ship Codex projects without friction
Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.
1. Collega il tuo progetto
Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.
2. Distribuisci all'istante
Avvia la tua app web Node.js in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci pensiamo noi.
3. Gestisci e scala
Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.