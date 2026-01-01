Hosting Nextjs

Distribuisci app Next.js in pochi minuti anziché in ore

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting nextjs

Piani di hosting Next.js con un prezzo mensile trasparente

Ospita la tua app Next.js in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile pensata per la produzione. Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per adattarsi alla scalabilità di Next.js

Distribuisci la tua app Next.js senza doverti occupare della configurazione del server. Basta caricare il tuo codice e l'hosting Node.js di Hostinger si occuperà della build, del runtime e del routing, così che SSR, ISR e le route API funzionino come previsto. Il tuo progetto funzionerà anche su un'infrastruttura creata per prestazioni costanti e un uptime affidabile, con la capacità di gestire il traffico man mano che cresce. Questo ti consentirà di passare più facilmente alla produzione e di dedicare meno tempo alle attività operative.
hosting Next.js

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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FAQ sull'hosting Nextjs

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di Nextjs hosting.
L'hosting Next.js è un ambiente di produzione per l'esecuzione di applicazioni Next.js con il runtime Node.js, il processo di build e le funzionalità lato server di cui la tua app ha bisogno. È importante perché i progetti Next.js spesso dipendono da SSR, route API e rendering dinamico che l'hosting statico da solo non può gestire.
Con un VPS, gestisci tu stesso il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti di sicurezza e la configurazione di deployment. Con il nostro hosting Node.js, queste attività del server sono gestite per te, così puoi effettuare il deployment della tua app Next.js senza dover mantenere lo stack del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci dal branch che desideri. Gli aggiornamenti possono essere estratti da Git proprio come con un repository pubblico.
Sì, i piani includono limiti di risorse e se la tua app supera questi limiti, potresti aver bisogno di eseguire l'upgrade. Non addebitiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico, ma un utilizzo prolungato che supera la capacità del tuo piano può richiedere il passaggio ad un livello superiore.
Carica la tua app su un repository Git, collegala a Hostinger e distribuisci il branch che vuoi eseguire in produzione. Se ti stai spostando da un altro host, puoi puntare il tuo dominio dopo la distribuzione e migrare le variabili d'ambiente e le impostazioni di compilazione secondo necessità.

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