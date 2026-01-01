Hosting Typedream

Distribuisci app create con Typedream in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
Inizia ora
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting Typedream

Prezzi semplici per l'hosting di Typedream

Pubblica le app e i siti web che crei con Typedream su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
Visualizza tutte le funzionalità

Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Dalla versione creata con Typedream al sito web online.

Porta i tuoi siti web creati con Typedream dal prototipo alla produzione senza complicate procedure di implementazione. Carica il codice dell'app alla base del tuo progetto Typedream e l'hosting Node.js di Hostinger ti offre una configurazione semplice per eseguirlo con il runtime e il routing necessari. Una volta online, il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per rimanere stabile anche con l'aumento del traffico. Avrai meno problemi di manutenzione del server e la certezza che la tua app possa gestire utenti reali senza ulteriori interventi operativi.
hosting Typedream

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

Visualizza i piani

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
Inizia
Distribuzione locale. Portata globale.

Domande frequenti sull'hosting di Typedream

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Typedream.
L'hosting di Typedream significa distribuire l'app o il sito Node.js che hai creato con Typedream su un server di produzione. È importante perché il tuo progetto necessita di un ambiente di runtime, accesso alla rete e disponibilità al di fuori del tuo computer locale prima che gli utenti possano accedervi.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, semplificando la gestione e la manutenzione dell'hosting Typedream.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo che desideri utilizzare. Gli aggiornamenti da quel ramo potranno quindi essere distribuiti senza rendere pubblico il repository.
I piani includono limiti specifici per le risorse e, se la tua app cresce superando tali limiti, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i picchi di traffico, ma le prestazioni della tua app potrebbero essere limitate se superano le risorse del piano.
Carica il tuo progetto su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci il ramo desiderato. Se stai migrando da un altro host, configura la tua app in modo che utilizzi le stesse variabili d'ambiente e impostazioni di build, quindi reindirizza il traffico dopo aver verificato la distribuzione.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.