Dalla versione creata con Typedream al sito web online.

Porta i tuoi siti web creati con Typedream dal prototipo alla produzione senza complicate procedure di implementazione. Carica il codice dell'app alla base del tuo progetto Typedream e l'hosting Node.js di Hostinger ti offre una configurazione semplice per eseguirlo con il runtime e il routing necessari. Una volta online, il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per rimanere stabile anche con l'aumento del traffico. Avrai meno problemi di manutenzione del server e la certezza che la tua app possa gestire utenti reali senza ulteriori interventi operativi.