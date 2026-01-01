Hosting con servizi di framing
Distribuisci i progetti Framer con un hosting più veloce e semplice
Hosting Framer semplice, un prezzo chiaro e trasparente.
Vantaggi di Business:
Tutto quello che è incluso in Business, più:
Vantaggi di Business:
Tutto quello che è incluso in Business, più:
Dalle idee di Framer ai siti web reali.
Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.
1. Collega il tuo progetto
Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.
2. Distribuisci all'istante
Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.
3. Gestisci e scala
Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.