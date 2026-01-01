Hosting con servizi di framing

Distribuisci i progetti Framer con un hosting più veloce e semplice

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Hosting Framer semplice, un prezzo chiaro e trasparente.

Ospita le app e i siti web che crei con Framer su un'infrastruttura affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Dalle idee di Framer ai siti web reali.

Trasforma il tuo progetto Framer in un'applicazione Node.js funzionante senza complicazioni di distribuzione. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà dell'esecuzione e della configurazione, permettendo al tuo sito o alla tua applicazione di passare dalla versione locale alla produzione con il minimo sforzo manuale. Il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita, progettata per garantire un uptime costante e prestazioni prevedibili anche al variare del traffico. Questo ti offre un percorso più semplice per continuare a rilasciare aggiornamenti senza dover dedicare tempo alla manutenzione dei server.
hosting framer

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Framer

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Framer.
L'hosting Framer significa distribuire le app o i siti Node.js creati con Framer su un server di produzione, in modo che gli utenti possano accedervi. È importante perché le versioni locali o di anteprima non sono hosting di produzione e richiedono comunque un ambiente di runtime, un uptime e un URL pubblico.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, l'ambiente di runtime Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, la gestione del server viene gestita per te, così puoi concentrarti sull'applicazione creata con Framer invece che sulla manutenzione dell'infrastruttura.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Dopodiché, gli aggiornamenti potranno essere distribuiti dallo stesso repository senza renderlo pubblico.
I piani tariffari prevedono dei limiti di risorse e, se la tua app li supera, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico, ma un utilizzo prolungato che superi i limiti del piano dovrebbe essere gestito con un piano più ampio.
Carica il tuo progetto su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci il ramo desiderato. Se stai migrando da un altro host, dopo la distribuzione, punta il tuo dominio alla nuova app e verifica le variabili d'ambiente e le impostazioni di build.

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