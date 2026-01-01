Hosting Webflow

Distribuisci app create con Webflow, velocemente

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Hosting Webflow trasparente, un prezzo unico e semplice.

Ospita i siti web che crei con Webflow su un'infrastruttura affidabile, con la sicurezza di poterli implementare e far crescere senza preoccupazioni. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Dalla progettazione con Webflow ai siti web online.

Porta i progetti che crei in Webflow dal prototipo alla produzione senza configurazioni aggiuntive. L'hosting Node.js di Hostinger offre alla tua app un ambiente di esecuzione semplice e intuitivo, consentendo la distribuzione pulita di logica backend personalizzata, API e funzionalità dinamiche insieme al frontend. Una volta online, il tuo stack viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per rimanere affidabile anche con l'aumento del traffico. Questo significa meno tempo dedicato alla gestione dei server e più tempo per perfezionare l'esperienza utente.
hosting Webflow

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Webflow

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Webflow.
Significa implementare un sito creato con Webflow su un server di produzione, dove gli utenti possono accedervi tramite un dominio. È importante perché la tua applicazione necessita di un ambiente di runtime Node.js gestito, e non solo di un hosting in fase di progettazione, per gestire il codice lato server e il traffico in tempo reale.
Un VPS ti offre un server Linux "grezzo", quindi dovrai installare e gestire autonomamente Node.js, proxy inversi, gestori di processi e aggiornamenti. Con l'hosting Node.js di Hostinger, questi componenti runtime e infrastrutturali vengono gestiti per te, permettendoti di concentrarti sulla pubblicazione del sito anziché sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, autorizza il repository privato e seleziona il ramo che desideri distribuire. Dopodiché, i push su quel ramo potranno attivare nuove distribuzioni.
Se il traffico o l'utilizzo delle risorse superano i limiti del tuo piano, l'app potrebbe rallentare o essere temporaneamente limitata fino al passaggio a un piano superiore. Hostinger non applica costi aggiuntivi a sorpresa per il traffico extra con questo prodotto; in alternativa, passi a un piano superiore quando hai bisogno di maggiore capacità.
Distribuisci il codice della tua app da Git o caricalo dal tuo ambiente locale, quindi punta il tuo dominio alla nuova istanza di Hostinger. Se il progetto è già in esecuzione in locale, assicurati che la versione di Node.js e le variabili d'ambiente corrispondano prima di reindirizzare il traffico.

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