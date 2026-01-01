Hosting di Replit

Distribuisci app create con Replit in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di replit

Tariffe mensili semplici, senza costi nascosti

Distribuisci le app che crei con Replit su un hosting affidabile, progettato per la produzione. Provalo in tutta tranquillità grazie alla nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Popolare
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Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Porta i progetti Replit in produzione più velocemente

Porta le app e i prototipi che crei su Replit dall'area di lavoro alla produzione senza modificare il tuo stack tecnologico. Carica il tuo codice Node.js su Hostinger ed eseguilo con una configurazione che semplifica il deployment, così il tuo progetto sarà online senza configurazioni aggiuntive o interventi sui server. Una volta distribuito, la tua app verrà eseguita su un'infrastruttura gestita, progettata per rimanere stabile anche sotto carico. Avrai a disposizione uptime affidabile, scalabilità e meno tempo dedicato alla manutenzione dei server, così potrai concentrarti sul codice che conta davvero.
hosting di replit

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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FAQ sull'hosting di Replit

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Replit.
Significa distribuire l'app o il sito Node.js che hai creato su Replit su un server di produzione accessibile a utenti reali. Questo è importante perché Replit è ottimo per la fase di sviluppo, ma l'hosting in produzione ti offre il controllo su uptime, domini e modalità di distribuzione.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, l'ambiente di runtime Node.js, le patch di sicurezza e la gestione dei processi. Con l'hosting Node.js di Hostinger, l'ambiente di runtime e l'infrastruttura sono gestiti per te, così puoi distribuire l'applicazione senza dover occuparti dell'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo che desideri eseguire. Gli aggiornamenti possono essere distribuiti da GitHub senza rendere pubblico il repository.
Se la tua app supera i limiti del tuo piano, potrebbe essere soggetta a limitazioni di risorse fino al passaggio a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa in casi di picchi di traffico; il limite principale è rappresentato dalla capacità inclusa nel tuo piano.
Carica la tua app su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuiscila. Se stai migrando da una macchina locale o da un altro host, assicurati che la versione di Node, le variabili d'ambiente e il comando di avvio corrispondano all'app prima di trasferire il traffico.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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