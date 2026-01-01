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Distribuisci le app create con Vite in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
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hosting Vite

Prezzi semplici per l'hosting Vite

Distribuisci le app che crei con Vite su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per applicazioni basate su Vite

Ospita la tua app creata con Vite su un hosting Node.js con una configurazione che si adatta al tuo flusso di lavoro attuale. Carica il tuo progetto, esegui la build e pubblica l'app generata senza configurazioni aggiuntive. Il tuo sito viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per garantire prestazioni stabili e un uptime affidabile, in modo da poter gestire il traffico anche con la crescita del progetto. Questo ti offre un percorso più semplice dallo sviluppo locale alla produzione, con meno lavoro di gestione del server.
hosting Vite

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Vite

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Vite.
L'hosting di Vite consiste nel distribuire l'applicazione creata con Vite in un ambiente Node.js attivo, in modo che gli utenti possano accedervi online. È importante perché Vite è uno strumento di build, non l'ambiente di runtime di produzione, quindi è comunque necessario un servizio di hosting per l'applicazione compilata e per qualsiasi backend da cui dipenda.
Con un normale hosting VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo del server, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con il nostro hosting Node.js, la piattaforma si occupa del livello server, permettendoti di concentrarti sull'applicazione anziché sulla manutenzione.
Sì. Puoi collegare il tuo account GitHub, concedere l'accesso al repository privato ed effettuare il deployment dal ramo che preferisci. Gli aggiornamenti potranno quindi essere distribuiti da GitHub senza bisogno di caricamenti manuali.
Esistono dei limiti alle risorse, quindi se la tua app cresce oltre la capacità del piano, dovrai effettuare un upgrade. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i picchi di traffico, ma un utilizzo elevato e prolungato può richiedere più risorse.
Collega il repository Git della tua app Vite o carica il progetto compilato, quindi imposta la versione di Node.js e le variabili d'ambiente necessarie. Se stai migrando da un altro host, punta il tuo dominio a Hostinger e ridistribuisci l'app qui.

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