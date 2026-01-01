hosting sveltekit

Progettato per adattarsi alle diverse esigenze di SvelteKit

Distribuisci la tua app SvelteKit su hosting Node.js senza dover aggiungere ulteriore lavoro di distribuzione. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà della build e del lato server del tuo progetto, garantendo che le tue route, gli endpoint del server e le pagine renderizzate funzionino come previsto. La tua app rimarrà su un'infrastruttura gestita, progettata per Node.js, con l'affidabilità e la capacità di gestire la crescita senza la necessità di una manutenzione costante del server. Questo ti offre un percorso più semplice dallo sviluppo locale alla produzione e più tempo per concentrarti sulle funzionalità che i tuoi utenti vedranno.