Hosting Sveltekit

Distribuisci le app SvelteKit in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
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Piani di hosting SvelteKit trasparenti, senza costi nascosti.

Ospita la tua app SvelteKit in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Provala senza rischi grazie alla nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
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50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per adattarsi alle diverse esigenze di SvelteKit

Distribuisci la tua app SvelteKit su hosting Node.js senza dover aggiungere ulteriore lavoro di distribuzione. Carica il tuo codice e Hostinger si occuperà della build e del lato server del tuo progetto, garantendo che le tue route, gli endpoint del server e le pagine renderizzate funzionino come previsto. La tua app rimarrà su un'infrastruttura gestita, progettata per Node.js, con l'affidabilità e la capacità di gestire la crescita senza la necessità di una manutenzione costante del server. Questo ti offre un percorso più semplice dallo sviluppo locale alla produzione e più tempo per concentrarti sulle funzionalità che i tuoi utenti vedranno.
hosting sveltekit

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting con Sveltekit

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Sveltekit.
L'hosting SvelteKit significa eseguire la tua app SvelteKit su un server in grado di eseguire il suo runtime Node.js e le sue route lato server. È importante perché l'hosting statico da solo non è sufficiente se la tua app utilizza SSR, endpoint o azioni lato server.
Con un VPS, devi installare e gestire autonomamente Node.js, un gestore di processi, TLS, aggiornamenti e sicurezza. Con l'hosting gestito di SvelteKit, invece, questo livello di runtime viene gestito per te, permettendoti di concentrarti sul deployment dell'applicazione anziché sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere distribuiti automaticamente quando effettui il push delle modifiche.
Se la tua app cresce e supera le risorse incluse nel piano, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico, ma un utilizzo elevato e costante richiede maggiori risorse.
Carica il tuo progetto su GitHub, collega il repository e distribuiscilo su Hostinger. Se stai migrando da un altro host, aggiorna le variabili d'ambiente e le impostazioni del dominio, quindi testa il rendering lato server (SSR) e le route dopo la prima distribuzione.

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