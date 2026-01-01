Hosting Expressjs

Esegui con facilità applicazioni Express.js in produzione.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
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Hosting Express.js semplice, prezzi mensili chiari.

Esegui applicazioni e API Express.js su un'infrastruttura affidabile, con la sicurezza di poterle implementare sapendo che ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Esegui le API di Express.js senza colli di bottiglia

Distribuisci le tue API Express.js e le tue applicazioni web senza perdere tempo nella configurazione del server. Carica il tuo codice e il nostro hosting Node.js ti offre un percorso semplice verso la produzione, garantendo che routing, middleware e gestione delle richieste funzionino come previsto dal tuo progetto. La tua applicazione viene eseguita su un'infrastruttura gestita, progettata per garantire uptime costante e prestazioni prevedibili. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione e più tempo per rilasciare nuove funzionalità, anche con l'aumento del traffico.
hosting expressjs

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

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Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Express.js

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting Express.js.
L'hosting Express.js è un ambiente di runtime per la distribuzione e l'esecuzione di applicazioni Express su un server attivo. È importante perché la tua applicazione necessita di Node.js, della gestione dei processi e dell'accesso alla rete configurati correttamente prima che gli utenti possano accedervi.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, gli aggiornamenti di sicurezza e il gestore dei processi. Con l'hosting Node.js di Hostinger, la configurazione del server viene gestita per te, così puoi concentrarti sulla tua applicazione e non sull'amministrazione del server.
Sì. Puoi collegare il tuo account GitHub, autorizzare l'accesso al repository privato ed effettuare il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti verranno quindi scaricati automaticamente da quel repository.
Se la tua app supera le risorse incluse nel tuo piano, le prestazioni potrebbero risentirne e potresti dover effettuare un upgrade. Hostinger non addebita costi aggiuntivi a sorpresa per i picchi di traffico sull'hosting Node.js.
È possibile distribuire l'applicazione da un repository Git o caricarla, impostare la versione di Node.js e il comando di avvio, e puntare il dominio a tale repository. Se l'applicazione è già in esecuzione in locale, la migrazione di solito si riduce a una semplice fase di configurazione e distribuzione, non a una riscrittura completa.

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