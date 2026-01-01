Hosting Nuxt

Distribuisci le app Nuxt in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Prezzi semplici per l'hosting Nuxt, senza costi nascosti.

Ospita la tua app Nuxt in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarla senza rischi.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
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2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per adattarsi al modo in cui Nuxt si adatta

Distribuisci la tua app Nuxt sull'hosting Node.js di Hostinger senza configurazioni aggiuntive. Carica il tuo codice e il tuo progetto verrà eseguito in un ambiente Node.js che supporta il rendering lato server, le API e il flusso di build previsto dal tuo stack. La tua app rimane facile da gestire anche con l'aumento del traffico, grazie alla disponibilità e alle risorse necessarie per gestire l'utilizzo reale. Questo ti offre un percorso semplice dallo sviluppo alla produzione, con meno tempo dedicato alla manutenzione del server.
hosting Nuxt

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Nuxt

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting Nuxt.
L'hosting Nuxt è un ambiente di produzione per l'esecuzione di applicazioni Nuxt, che include il runtime Node.js e la configurazione di distribuzione necessari. È importante perché il solo hosting di file statici non copre il rendering lato server, le route API o altre funzionalità del server che la tua applicazione Nuxt potrebbe utilizzare.
Con un hosting VPS tradizionale, gestisci autonomamente il server, gli aggiornamenti del sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi e la sicurezza. Con il nostro hosting Nuxt, invece, ci occupiamo noi di questo livello infrastrutturale, permettendoti di distribuire ed eseguire l'applicazione senza dover gestire un'intera infrastruttura server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e scegli il ramo che desideri distribuire. Dopodiché, gli aggiornamenti potranno essere distribuiti a partire dai nuovi push, proprio come con un repository pubblico.
Il traffico è limitato dalle risorse del tuo piano, quindi se la tua app Nuxt cresce e supera tali risorse, potrebbe essere necessario un upgrade. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma un traffico elevato e costante potrebbe richiedere un piano superiore.
È possibile migrare un'app Nuxt caricando il progetto su GitHub, collegando il repository e distribuendolo su Hostinger. Se si dispone già di un'app attiva altrove, è sufficiente puntare lo stesso codice sorgente a questa nuova piattaforma e aggiornare le variabili d'ambiente o le impostazioni di build secondo necessità.

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