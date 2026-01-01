Hosting con GitHub Copilot

Distribuisci app create con GitHub Copilot, più velocemente

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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hosting GitHub Copilot

Un unico prezzo, senza costi nascosti.

Distribuisci le app che crei con GitHub Copilot su un hosting affidabile di cui ti puoi fidare. Ogni piano include la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
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50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Web Application Firewall (WAF)
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100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Applicazioni create da Ship Copilot senza intoppi

Prendi ciò che crei con GitHub Copilot e distribuiscilo su un hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Il tuo codice viene distribuito come un'app o un sito funzionante, con un percorso semplice dallo sviluppo locale alla produzione. Una volta online, il tuo progetto viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per le app Node.js, così puoi dedicare meno tempo alla manutenzione del server e più tempo al rilascio degli aggiornamenti. Ottieni l'affidabilità e la flessibilità necessarie per mantenere stabile il tuo stack anche con l'aumento del traffico.
hosting GitHub Copilot

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di GitHub Copilot

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di GitHub Copilot.
Significa ospitare l'applicazione Node.js che hai creato con GitHub Copilot in modo che possa essere eseguita in produzione e servire utenti reali. GitHub Copilot ti aiuta a scrivere il codice, ma Hostinger esegue l'applicazione, gestisce l'ambiente di runtime e la mantiene disponibile online.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la configurazione di Node.js, gli aggiornamenti e la gestione dei processi. Con l'hosting Node.js di Hostinger, questi aspetti vengono gestiti per te, rendendo l'hosting GitHub Copilot più simile a una soluzione "distribuisci e avvia" che a una completa amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Puoi continuare a utilizzare i repository privati per il controllo della versione e inviare aggiornamenti normalmente.
La tua app continua a funzionare, ma i limiti del piano tariffario rimangono validi, quindi un traffico elevato e prolungato potrebbe richiedere un upgrade. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i picchi di traffico, ma ti consigliamo di scegliere un piano che corrisponda al tuo utilizzo previsto.
Carica l'app su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci l'applicazione. Se stai migrando da un altro host, aggiorna le variabili d'ambiente, le impostazioni del database e i record di dominio, quindi testa la build di produzione.

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