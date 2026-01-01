Da Google AI Studio all'app live in tempi rapidissimi.

Porta le app e i prototipi che crei in Google AI Studio dai test locali a un ambiente Node.js live senza modificare il tuo flusso di lavoro. Carica il tuo codice e Hostinger si occupa dell'esecuzione e del deployment, così il tuo progetto sarà pronto per essere utilizzato da utenti reali con una configurazione minima. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per garantire un uptime costante e scalabilità in base all'aumento del traffico. Dedicherai meno tempo alla manutenzione dei server e più tempo a perfezionare le funzionalità su cui si basa la tua infrastruttura.