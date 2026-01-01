Hosting di Google AI Studio

Distribuisci app create con Google AI Studio in pochi minuti

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di Google AI Studio

Prezzi semplici per l'hosting di Google AI Studio

Ospita le app che crei con Google AI Studio su un'infrastruttura affidabile progettata per la produzione. Ogni piano include la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo in tutta tranquillità.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
7,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
NUOVO
Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Da Google AI Studio all'app live in tempi rapidissimi.

Porta le app e i prototipi che crei in Google AI Studio dai test locali a un ambiente Node.js live senza modificare il tuo flusso di lavoro. Carica il tuo codice e Hostinger si occupa dell'esecuzione e del deployment, così il tuo progetto sarà pronto per essere utilizzato da utenti reali con una configurazione minima. Una volta online, la tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita progettata per garantire un uptime costante e scalabilità in base all'aumento del traffico. Dedicherai meno tempo alla manutenzione dei server e più tempo a perfezionare le funzionalità su cui si basa la tua infrastruttura.
hosting di Google AI Studio

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

Visualizza i piani

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Google AI Studio

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Google AI Studio.
Significa distribuire l'app o il sito Node.js che hai creato con Google AI Studio su un server di produzione, in modo che gli utenti possano accedervi. Google AI Studio è uno strumento di sviluppo, non qualcosa che si ospita direttamente.
Con l'hosting VPS, gestisci autonomamente il server, gli aggiornamenti del sistema operativo, la versione di Node.js, il gestore dei processi e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività relative alla piattaforma vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'applicazione che hai sviluppato.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato e distribuisci dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti possono essere distribuiti da Git nello stesso modo in cui si farebbe con un repository pubblico.
I piani includono limiti di risorse definiti e, se la tua app li supera, potrebbe rallentare o richiedere un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per i normali picchi di traffico; se hai bisogno di maggiore capacità, puoi semplicemente passare a un piano superiore.
Carica l'app su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci il branch desiderato. Se l'app è già in esecuzione altrove, puoi utilizzare lo stesso codice sorgente con modifiche minime, a condizione che soddisfi i requisiti di hosting di Node.js.

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