Hosting Vue.js

Distribuisci applicazioni Vue.js in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting Vue.js

Prezzi semplici per l'hosting di Vue.js, senza costi nascosti.

Ospita la tua app Vue.js in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Se non dovesse essere la soluzione giusta per te, la nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni ti copre le spalle.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per adattarsi alla scalabilità di Vue.js

Distribuisci la tua app Vue.js su un hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Carica il tuo codice e il tuo progetto verrà eseguito su un ambiente progettato per il rendering lato server, le chiamate API e il processo di build previsto dal tuo stack. Una volta online, l'hosting non interferirà con il tuo lavoro, garantendo un uptime affidabile e la capacità di gestire il traffico man mano che la tua app cresce. Avrai un percorso più semplice dallo sviluppo alla produzione, con meno lavoro di gestione del server.
hosting Vue.js

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

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Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Vue.js

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting Vue.js.
L'hosting Vue.js è un ambiente di produzione per la distribuzione e l'esecuzione di applicazioni Vue, in modo che gli utenti possano accedervi sul web. È importante perché, una volta che l'applicazione Vue.js esce dall'ambiente di sviluppo locale, sono necessari un runtime Node.js, la gestione dei processi dell'applicazione e un'infrastruttura stabile.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la versione di Node.js, gli aggiornamenti di sicurezza e la supervisione dei processi. Con il nostro hosting Vue.js, queste attività di runtime e infrastrutturali vengono gestite per te, così puoi concentrarti sull'applicazione anziché sull'amministrazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Gli aggiornamenti derivanti da nuovi push possono essere distribuiti nello stesso modo dei repository pubblici.
Il traffico è incluso fino ai limiti previsti dal tuo piano. Se la tua app supera tali limiti, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore; non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per picchi di traffico.
Carica l'app su un repository Git, collegala a Hostinger e distribuisci il ramo principale. Se la tua app è già in esecuzione altrove, puoi prima migrare il codice e le impostazioni dell'ambiente, quindi aggiornare il DNS quando sei pronto.

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